Este lunes, 18 de agosto de 2025, se registró un siniestro de tránsito en el kilómetro 12 de la vía a Daule, a la altura de la urbanización El Caracol, en Guayaquil.

El ECU 911 recibió una llamada a las 13:07 y activó la coordinación interinstitucional: Policía Nacional del Ecuador, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

La respuesta al siniestro de tránsito en Daule

Las unidades de primera respuesta se trasladaron hasta el lugar y ejecutaron labores de atención, rescate y control de la escena.

De acuerdo con la información preliminar que las instituciones articularon en el sitio, el siniestro dejó 15 personas heridas.

Los equipos médicos brindaron asistencia en el área y posteriormente trasladaron a los afectados hacia diferentes casas de salud para recibir atención especializada.

El personal de la Policía Nacional y de la ATM gestionó el tránsito vehicular en la zona para evitar mayores inconvenientes.

El proceso por el siniestro de tránsito

Las autoridades no han detallado todavía las causas que provocaron el accidente, pero confirmaron que iniciaron las investigaciones correspondientes.

El ECU 911 reiteró a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener la precaución al circular por vías de alto flujo vehicular como la que conecta a Guayaquil con Daule.

#Guayaquil



A través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, se alertó sobre un siniestro de tránsito en el km 12 vía a Daule, a la altura de la Urb. El Caracol.



Desde el #ECU911 se coordinó con @PoliciaEcuador, @BomberosGYE, @Salud_CZ8 y @ATM_Transito la atención en el sitio.… pic.twitter.com/xS01MsFjEQ — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) August 18, 2025

Mortalidad vial en Ecuador según la OMS

Ecuador registra la mayor mortalidad vial en Sudamérica, con un promedio de 11 fallecidos en siniestros de tránsito cada día.

Ese panorama equivale a una muerte cada dos horas, según un estudio presentado este jueves, 19 de junio de 2025, por colectivos sociales a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el informe ‘Vías seguras, usuarios seguros, vidas salvadas‘, las organizaciones señalaron la necesidad de tomar decisiones políticas y sociales frente a esta causa de muerte.

Según los datos del documento, a pesar de que durante la última década se registró una disminución de siniestros en las carreteras ecuatorianas, la cifra de fallecidos aumentó un 20 %. Es decir, al pasar de 3 264 en 2014 a 3 965, en 2023.

