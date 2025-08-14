Un siniestro de tránsito se registró este jueves, 14 de agosto de 2025, en la vía que conecta Nobol con Daule, antes de llegar al redondel.

La alerta ingresó a las 12:51 al centro de operaciones del ECU 911, que coordinó el despacho de unidades de emergencia.

Siniestro de tránsito en la vía a Daule deja persona fallecida

El ECU 911 movilizó recursos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Cuerpo de Bomberos de Daule, la concesionaria Concegua y el Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de brindar una atención a los afectados.

Según información preliminar entregada por las unidades que atendieron la emergencia en el sitio, el siniestro dejó como resultado una persona fallecida y tres personas heridas.

Según informó el ECU 911, los equipos de socorro trasladaron a los heridos a una casa de salud en Daule para recibir atención médica.

Los datos preliminares del siniestro

Hasta el momento, no se han detallado las causas del accidente ni la identidad de las víctimas. Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

No obstante, en redes sociales circularon videos en los que se observa cómo un vehículo queda totalmente destrozado y una persona se encuentra tendida en la vía.

La Comisión de Tránsito del Ecuador realizó labores de control y regulación vehicular en el lugar para evitar mayores complicaciones en la circulación.

El ECU 911 recordó a la ciudadanía la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en vías de alta circulación.