Dos secuestros extorsivos ocurrieron en tres días en Quito

El preocupación ciudadana ante los secuestros extorsivos en Quito aumenta luego de los últimos casos denunciados por víctimas de esta modalidad de delincuencia. Así lo evidencian varios usuarios a través de sus redes sociales en las cuales exigen al Gobierno una solución a este problema de seguridad.

Otro caso de secuestro en una de las vías de alto tránsito en la capital se conoció el domingo 12 de marzo de 2023. La la usuaria de Twitter 'El Pega', cuya identidad prefirió mantener en anonimato, difundió un 'hilo' de ocho tuits en los que relata sus sensaciones luego del secuestro del que fue víctima.

'El Pega' relató que salió a festejar su cumpleaños con su hermana y unos primos la noche del viernes 10 de marzo, cuando fue secuestrada en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Monteolivo, en el sector de Nayón, al norte de la ciudad.

En información ampliada que la víctima brindó a los medios de comunicación, contó que mientras se dirigían por la avenida junto a su primo, fueron interceptados por un vehículo gris del cual se bajaron varios sujetos y los encañonaron obligándolos a trasladarse hacia la cajuela de otro automotor.

Una familiar comentó que recibió una llamada de un señor que le decía que acaba de encontrarles a dos muchachos, los cuales decían haber sido secuestrados y abandonados.

"El señor se conduele, les recoge y los lleva a una UPC de Policía, (...) llegué al lugar y les vi golpeados", añadió.

Según este relato, las víctimas fueron violentadas físicamente de tal manera que les rompieron la cabeza y les provocaron hemorragias. Luego de esto les robaron todas sus pertenencias, entre ellas, sus documentos de identidad, sus celulares y sus zapatos.

"Toda la plata les vaciaron, se la transfirieron a otra cuenta de banco", afirmó el familiar.

Ineficiencia en la atención a la víctima

La usuaria de Twitter víctima de este hecho, se dirigió al presidente Guillermo Lasso para difundir su caso.

"Buenas tardes señor @LassoGuillermo. Espero que se esté recuperando. Yo estoy tratando de hacer lo mismo ya que hace dos días fui secuestrada en la avenida Simón Bolívar, en Quito. Le cuento que antes tenía miedo de esa vía por la cantidad de accidentes que se registran. ¿Sabe qué? Ya no tengo miedo de eso, ya que hace dos días lo único que le pedía a Dios es que el carro en el que iba sufra un accidente se vuelque o algo y así, para que de alguna manera el suplicio del secuestro termine", publicó a través de su red social.

La víctima afirmó que en su intento por denunciar ante las autoridades el secuestro, una de las funcionarias de la Fiscalía de Conocoto se rehusó a colaborar con ella, por lo que tuvo que acudir a otro cantón de Quito para recibir la ayuda.

En un video difundido se puede observar a la servidora pública ignorar a quienes le piden el ingreso de la denuncia.

Este fue mi intento de denunciar ante las autoridades.

Una excelente atención de la funcionaria @FiscaliaEcuador en Conocoto que completamente me ignoro, rehusándose a ingresar mi denuncia. pic.twitter.com/BCKg0TDqIv — El Pega (@EcuaPega) March 12, 2023

"Sé que usted no sabe lo que se siente eso, y yo también pensaba que algo así a mí no me podía pasar. Quisiera desde el fondo de mi corazón roto sugerir a todo su pueblo que viva con temor", añadió la víctima en su 'hilo'.

Pareja secuestrada

Vanessa Egas y Mauricio Martínez fueron secuestrados la medianoche del domingo 12 de marzo de 2023, cuando su vehículo se averió en la Ruta Viva

La Fiscalía General del Estado informó, en horas de la madrugada de este lunes 13 de marzo de 2023, que la pareja fue localizada en el sur de Quito y que cuatro personas fueron aprehendidas para investigaciones, dos de ellos, menores de edad.

