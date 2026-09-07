Sandy Tseman, la niña desaparecida en Sucúa, fue localizada con vida en Pastaza

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Sandy Fernanda Tseman Shakaim, de 7 años, fue localizada con vida este domingo 6 de septiembre de 2026. La niña había sido reportada como desaparecida desde el 2 de septiembre en Sucúa, provincia de Morona Santiago.

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización de la menor. Según la información difundida, Sandy fue encontrada en Shell, en el cantón Mera, provincia de Pastaza. La entidad no detalló las condiciones en las que localizaron a la niña ni precisó el sitio exacto donde la encontraron.

Sandy Tseman había desaparecido el 2 de septiembre

Sandy Fernanda Tseman Shakaim desapareció el 2 de septiembre de 2026 en el barrio La Cruz, del cantón Sucúa, en Morona Santiago.

Sus familiares advirtieron su ausencia durante el transcurso de ese día. La información difundida por la Fiscalía señaló que la niña salió de su domicilio acompañada por su hermana Cristel Belinda Suárez Mayancha, de 13 años.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, la hermana mayor habría mantenido una discusión con su madre antes de los hechos.

El Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado activaron la Alerta Emilia por la desaparición de Sandy. Las autoridades difundieron el caso el viernes 4 de septiembre de 2026 para ampliar la búsqueda de la menor.

La Policía Nacional también mantuvo activo el protocolo de búsqueda prioritaria a escala nacional. Las unidades especializadas participaron en las labores para establecer el paradero de la niña.

Finalmente, este domingo 6 de septiembre, las autoridades confirmaron que Sandy Fernanda Tseman Shakaim fue localizada con vida en Shell, cantón Mera, en la provincia de Pastaza.

La Alerta Emilia se activó para localizar a la niña

La desaparición de Sandy motivó la activación de la Alerta Emilia, un sistema de emergencia rápida creado en Ecuador en 2018 para buscar de forma inmediata a niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se consideran en alto riesgo.

El programa tomó como referencia el modelo de Alerta Amber. Su diseño contó con el apoyo del International Centre for Missing & Exploited Children (Icmec) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef.

El mecanismo busca ampliar el alcance de la búsqueda durante las primeras horas. Para ello, las autoridades difunden la alerta en un radio aproximado de 200 kilómetros, principalmente a través de Facebook e Instagram.

Durante la búsqueda de Sandy, las autoridades solicitaron a la ciudadanía entregar información oficial que ayudara a establecer su paradero. También recomendaron compartir únicamente los afiches oficiales difundidos por las cuentas institucionales del Estado, con el objetivo de evitar la circulación de información falsa o no verificada.

Las personas que contaban con información sobre el paradero de la niña podían comunicarse a la línea gratuita 1800 DELITO (335486). La búsqueda concluyó este 6 de septiembre, cuando la Fiscalía confirmó que Sandy Fernanda Tseman Shakaim fue localizada con vida en la provincia de Pastaza.

🚨LOCALIZADA🚨



TSEMAN SHAKAIM SANDY FERNANDA reportada como desaparecida el 2 de septiembre de 2026 en Sucúa, Morona Santiago.



▶️Se encuentra a buen recuado con su familia.#PoliciaEcuador pic.twitter.com/UdDqhpEhdE — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 7, 2026

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