¿Qué pasará con Rubén Bermúdez tras rechazar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico?

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El ecuatoriano Rubén Horacio Bermúdez Loor es requerido por una corte de Nueva York, en Estados Unidos, para responder por dos cargos que lo vinculan con el tráfico internacional de droga. Sin embargo, el procesado rechazó acogerse a la extradición voluntaria, en la audiencia llevada a cabo el lunes 9 de noviembre de 2026.

De este modo, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador deberá continuar con el trámite de extradición mediante vía ordinaria, conforme a las disposiciones legales vigentes. El ecuatoriano fue detenido el 20 de agosto de 2026 junto a Wilson Eduardo Mendoza Barberán.

Rubén Bermúdez Loor rechazó extradición voluntaria

Durante la audiencia celebrada el lunes 9 de noviembre de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, Bermúdez rechazó acogerse al procedimiento de extradición voluntaria a Estados Unidos. El procesado comunicó su decisión ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, mediante videoconferencia desde la cárcel El Inca, en Quito, donde permanece recluido.

El ecuatoriano es requerido por la justicia norteamericana por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

En una próxima audiencia, la Fiscalía General del Estado deberá representar los intereses de Estados Unidos y exponer los argumentos que sustentan el pedido de extradición. Finalmente la Corte Nacional de Justicia deberá resolver el pedido de extradición.

Los cargos de Rubén Bermúdez

Los cargos que pensan sobre Rubén Bermúdez son por conspiración para distribuir cocaína a escala internacional, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella señaló que tanto Bermúdez como Wilson Mendoza traficaron cocaína entre septiembre de 2024 y octubre de 2025.

El proceso contra Rubén Bermúdez Loor se suma a otros casos de extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

Mientras avanza el trámite por la vía ordinaria ante la Corte Nacional de Justicia, Bermúdez permanece detenido en Ecuador, a la espera de una resolución sobre su eventual entrega a las autoridades estadounidenses.

¿Por qué rechazó la extradición?

La extradición es un procedimiento legal mediante el cual un Estado entrega a una persona requerida por las autoridades judiciales de otro país, ya sea para enfrentar un proceso penal o cumplir una condena.

Este mecanismo de cooperación internacional se desarrolla conforme a los tratados vigentes y las leyes de los países involucrados, con el objetivo de facilitar la administración de justicia en casos que trascienden las fronteras nacionales.

En la extradición voluntaria, también conocida como extradición simplificada, la persona requerida por la justicia de otro país puede aceptar expresamente su entrega, sin oponerse al procedimiento. Este consentimiento permite agilizar el trámite de extradición y hacerlo sin resistencia, al evitar algunas de las etapas previstas en el procedimiento ordinario.

Tras rechazar la extradición voluntaria, el proceso contra Rubén Bermúdez Loor continuará por la vía ordinaria, un procedimiento en el que Estados Unidos, como país requirente, deberá sustentar legalmente su solicitud de entrega ante las autoridades judiciales ecuatorianas.

Este trámite puede extenderse durante varios meses e incluso años, dependiendo de la complejidad del caso y de los recursos legales que presente la defensa. Mientras se resuelve la solicitud de extradición, Bermúdez permanecerá privado de libertad, sujeto a las medidas cautelares que dispongan las autoridades judiciales competentes.

Ruben Bermúdez rechaza extradición voluntaria; pregunta frecuentes

❓ ¿Quién es Rubén Horacio Bermúdez Loor y por qué Estados Unidos solicita su extradición? Rubén Horacio Bermúdez Loor es un ciudadano ecuatoriano requerido por una corte de Nueva York, Estados Unidos, por dos cargos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

Bermúdez fue detenido el 20 de agosto de 2026 junto con Wilson Eduardo Mendoza Barberán. Según el fiscal estadounidense Joseph Nocella, ambos estarían vinculados con actividades de narcotráfico desarrolladas entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. ❓ ¿Qué cargos enfrenta Rubén Bermúdez Loor en Estados Unidos? La justicia estadounidense requiere a Rubén Bermúdez Loor por dos cargos: conspiración para distribuir cocaína a escala internacional y conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos.

Las acusaciones forman parte de una investigación por presunto narcotráfico internacional. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Bermúdez y Wilson Mendoza habrían participado en operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. ❓ ¿Por qué Rubén Bermúdez Loor rechazó la extradición voluntaria a Estados Unidos? Rubén Bermúdez Loor rechazó acogerse al procedimiento de extradición voluntaria durante una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. No se han precisado públicamente los motivos de su decisión.

El procesado comunicó su rechazo mediante videoconferencia desde la cárcel El Inca, en Quito. La extradición voluntaria permite que una persona acepte su entrega a otro país mediante un procedimiento simplificado. Al no otorgar su consentimiento, Bermúdez deberá enfrentar el trámite de extradición por la vía ordinaria. ❓ ¿Qué pasará con Rubén Bermúdez Loor tras rechazar su extradición? La Corte Nacional de Justicia de Ecuador continuará el proceso de extradición por la vía ordinaria, en la que se deberán examinar los fundamentos legales de la solicitud presentada por Estados Unidos.

En una próxima audiencia, la Fiscalía General del Estado deberá representar los intereses del país requirente y exponer los argumentos que sustentan el pedido. Posteriormente, las autoridades judiciales ecuatorianas deberán resolver si corresponde autorizar la extradición de Bermúdez a Estados Unidos. ❓ ¿Cuánto puede tardar la extradición de Rubén Bermúdez Loor a Estados Unidos? El procedimiento ordinario de extradición puede extenderse durante varios meses e incluso años, dependiendo de la complejidad del caso y de los recursos legales que presente la defensa.

A diferencia de la extradición voluntaria, la vía ordinaria contempla etapas de revisión judicial para determinar si la solicitud cumple con los requisitos legales. Mientras se resuelve el procedimiento, Bermúdez permanecerá detenido en Ecuador, sujeto a las medidas cautelares que dispongan las autoridades competentes.

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