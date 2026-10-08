Restos de Carolina Pérez, desaparecida hace 6 años, fueron hallados en Puembo

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La familia de Carolina Pérez Cuasquer, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional desaparecida el 9 de febrero de 2020, informó que las pruebas de ADN de restos localizados en Puembo arrojaron una coincidencia del 99,99% con el perfil genético de su madre.

Los familiares señalaron que aún esperan la entrega oficial de los exámenes. El hallazgo se produjo en el sector de El Chiche, en esa parroquia rural del oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

La familia de Carolina Pérez espera la entrega de los resultados

La información sobre la coincidencia genética fue proporcionada por los parientes de Carolina. Según su versión, los análisis permitieron vincular los restos encontrados con la joven, cuyo paradero se desconocía desde febrero de 2020.

Carolina era originaria de Huaca, en la provincia de Carchi, y estudiaba en la Escuela Politécnica Nacional. Al momento de su desaparición vivía con su madre en Puembo.

La última vez que fue vista se encontraba en las calles José Gallardo y Tobar, en esa misma parroquia.

Municipio de Huaca expresa condolencias a sus familiares

Tras conocerse la información, el Municipio de Huaca publicó un mensaje de condolencias en su cuenta de Facebook.

La entidad expresó su solidaridad con los padres de Carolina, Carlos Pérez y Oliva Cuasquer, su hermana Nahomi Pérez y los demás familiares y seres queridos.

En el Municipio también se confirmó que los parientes realizaron los trámites para comprar un nicho. La familia permanece a la espera de recibir oficialmente los resultados de las pruebas de ADN.

Restos de Carolina Pérez encontrados en Puembo; preguntas frecuentes

❓¿Los restos encontrados en Puembo corresponden a Carolina Pérez Cuasquer? La familia informó que las pruebas de ADN arrojaron una coincidencia del 99,99% entre los restos encontrados y el perfil genético de la madre de Carolina.

Los familiares todavía esperan recibir oficialmente los resultados de los exámenes. ❓¿Dónde fueron encontrados los restos relacionados con Carolina Pérez Cuasquer? Los restos fueron localizados en el sector de El Chiche, en Puembo, una parroquia rural ubicada al oriente de Quito.

Carolina vivía con su madre en esa misma parroquia cuando desapareció. ❓¿Cuándo desapareció Carolina Pérez Cuasquer? La estudiante de la Escuela Politécnica Nacional desapareció el 9 de febrero de 2020.

La última vez que fue vista se encontraba en las calles José Gallardo y Tobar, en Puembo. ❓¿Quién era Carolina Pérez Cuasquer? Carolina Pérez Cuasquer era estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y originaria de Huaca, en la provincia de Carchi.

Al momento de su desaparición vivía con su madre en Puembo, Quito. ❓¿Qué espera ahora la familia de Carolina Pérez Cuasquer? Los familiares permanecen a la espera de la entrega oficial de los resultados de las pruebas de ADN.

Además, realizaron los trámites para adquirir un nicho, mientras el Municipio de Huaca expresó públicamente sus condolencias a la familia.

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