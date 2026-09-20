Recuperan cargamento de 23 toneladas de maíz tras robo en Santo Domingo

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Diligencias investigativas y la respuesta de unidades de campo permitieron esclarecer un asalto a mano armada perpetrado contra un vehículo pesado de carga. Las acciones de las autoridades permitieron recuperar la mercadería sustraída y aprehender a un implicado tras el robo de 23 toneladas de maíz en Santo Domingo, hecho registrado durante la noche del viernes 18 de septiembre de 2026.

Asalto en el bypass y robo de 23 toneladas de maíz en Santo Domingo

El hecho delictivo ocurrió aproximadamente a las 23:00 del viernes, en momentos en que un transporte tipo niñera o tráiler avanzaba por el corredor vial en sentido Quevedo hacia la ciudad de Quito.

Al aproximarse al sector denominado Noche de París, sobre el bypass de la urbe, dos camionetas de color negro interceptaron violentamente el automotor. Individuos armados descendieron de los vehículos, detuvieron la marcha del transporte y se llevaron el camión con el cargamento agrícola y a su conductor con destino desconocido.

Recepción de denuncia y localización del vehículo en Valle Hermoso

Al día siguiente, el sábado 19 de septiembre, los propietarios del producto y del vehículo acudieron ante las autoridades para formalizar la denuncia legal.

Con la información recopilada, el personal preventivo y las unidades operativas desplegaron tareas de rastreo que permitieron ubicar el transporte pesado en el sector de Valle Hermoso, mientras se continuaban las averiguaciones para determinar el paradero de la carga robada.

Allanamiento en importadora y hallazgo del grano embodegado

El seguimiento de las pistas condujo a los agentes hasta las dependencias de una importadora. En el interior del inmueble se corroboró que las 23 toneladas de maíz ya se encontraban completamente embodegadas.

Ante esta evidencia, los uniformados procedieron a cargar nuevamente todo el producto al camión para trasladarlo bajo resguardo formal hacia las dependencias pertinentes.

Aprehensión del sospechoso y continuidad de investigaciones

Durante el operativo ejecutado en el establecimiento comercial se procedió a la captura del ciudadano Javier Estuardo E. M., de 38 años, quien no registra antecedentes penales.

El sospechoso, el cargamento agrícola recuperado y el automotor pesado quedaron a órdenes de las autoridades competentes. Las investigaciones judiciales permanecen abiertas para identificar y capturar al resto de sujetos involucrados en el atraco.

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