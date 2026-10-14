Recapturan a tres de los seis presos fugados de Santo Domingo y anuncian su destino

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La fuga de seis internos de la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, desencadenó una serie de operativos policiales desde el lunes 12 de octubre de 2026. La búsqueda se extendió por distintos sectores de la provincia, mientras las autoridades investigan cómo los reclusos consiguieron salir del área de máxima seguridad. Las acciones policiales ya registran resultados y el Gobierno definió el destino de los primeros prófugos que volvieron a custodia estatal.

Policía recaptura a tres presos fugados de la cárcel de Santo Domingo

La Policía Nacional recuperó la custodia de tres de los seis internos que escaparon del Centro de Privación de Libertad Bellavista. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la tercera recaptura durante la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026.

El último detenido es José Marcelo Cevallos Zambrano. Su captura ocurrió después de que los agentes localizaran a otros dos prófugos durante la tarde y noche del martes 13 de octubre.

Los primeros recapturados son John Moisés Chalco Zambrano y Serafín Sigifredo Vera Silva. Una alerta ciudadana permitió a los uniformados ubicar a ambos hombres en el sector de Otongo Mapalí.

Con estas tres recapturas, la búsqueda continúa para localizar a Néstor Alfonso Guevara Moreta, Alexis Damián Rivas Meneses y Eduardo Manuel Arica Jara, quienes todavía permanecen fuera del centro penitenciario.

John Reimberg confirma el traslado de los recapturados a la cárcel del Encuentro

Los tres internos que regresaron a custodia policial tienen como destino la cárcel del Encuentro, el establecimiento de máxima seguridad que funciona en la provincia de Santa Elena.

Reimberg comunicó esta decisión el martes 13 de octubre, después de conocer la recaptura de los primeros dos presos. El funcionario publicó en X una imagen en la que ambos aparecen esposados en la parte posterior de una camioneta.

“A estos, que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo y pretendieron burlarse del Estado, el Encuentro los espera”, expresó el ministro.

Un día después, el titular del Interior extendió el anuncio a José Marcelo Cevallos Zambrano, tras confirmar su recaptura.

El Gobierno no detalló en la información disponible cuándo ejecutará los traslados hacia Santa Elena.

A éstos, que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo y pretendieron burlarse del Estado, El Encuentro los espera. https://t.co/Q9UxGZQuDI — John Reimberg (@JohnReimberg) October 14, 2026

La fuga de la cárcel Bellavista comenzó con un boquete en una pared

Los seis internos consiguieron salir de la prisión mediante una abertura que realizaron en una pared del pabellón de máxima seguridad.

De acuerdo con los reportes policiales, los presos recurrieron a hamacas de tela que adaptaron como un mecanismo para descender hacia la zona posterior del establecimiento.

Después de detectar la evasión, el SNAI coordinó con la Policía Nacional un dispositivo de búsqueda en los alrededores del recinto.

Los agentes inspeccionaron posibles trayectos de escape, establecieron controles en sectores próximos a la prisión y utilizaron drones para ampliar el rastreo.

La institución también reforzó la presencia policial en los distritos Este, Oeste y La Concordia.

El comandante subrogante de la Policía de Santo Domingo, Lenin Peralta, detalló que tres de los fugados enfrentan procesos judiciales por violación. Los restantes registran causas por robo, asesinato y tráfico de drogas.

Fuga de presos en Santo Domingo; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos presos escaparon de la cárcel Bellavista en Santo Domingo? Seis internos escaparon del pabellón de máxima seguridad de la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, el lunes 12 de octubre de 2026.

Contexto: Los reclusos abrieron un boquete en una pared y utilizaron hamacas de tela adaptadas para descender hacia la parte posterior del centro penitenciario. La Policía Nacional inició operativos para localizarlos. ❓ ¿Cuántos presos fugados de la cárcel Bellavista fueron recapturados? La Policía Nacional recapturó a tres de los seis internos que escaparon de la cárcel Bellavista hasta la mañana del miércoles 14 de octubre de 2026.

Contexto: Los agentes localizaron a dos prófugos el martes 13 de octubre y a un tercero el miércoles 14. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la última recaptura. ❓ ¿Quiénes son los tres presos recapturados tras la fuga de la cárcel de Santo Domingo? Los internos recapturados son John Moisés Chalco Zambrano, Serafín Sigifredo Vera Silva y José Marcelo Cevallos Zambrano.

Contexto: Los dos primeros regresaron a custodia policial el martes 13 de octubre. La Policía recapturó a Cevallos Zambrano el miércoles 14, según confirmó el ministro John Reimberg. ❓ ¿Quiénes son los presos que siguen prófugos de la cárcel Bellavista? Néstor Alfonso Guevara Moreta, Alexis Damián Rivas Meneses y Eduardo Manuel Arica Jara permanecen prófugos hasta la mañana del 14 de octubre de 2026.

Contexto: Los tres forman parte del grupo de seis internos que escaparon del pabellón de máxima seguridad. La Policía mantiene operativos para localizarlos en Santo Domingo de los Tsáchilas. ❓ ¿Dónde capturaron a los primeros presos fugados de la cárcel Bellavista? La Policía localizó a John Moisés Chalco Zambrano y Serafín Sigifredo Vera Silva en el sector de Otongo Mapalí, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Contexto: Una alerta ciudadana permitió a los agentes ubicar a los dos internos durante la tarde y noche del martes 13 de octubre. La información disponible no precisa el lugar de la tercera recaptura. ❓ ¿A qué cárcel trasladarán a los presos recapturados en Santo Domingo? El Gobierno anunció que los tres internos recapturados tendrán como destino la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Contexto: El ministro John Reimberg comunicó la decisión tras las primeras dos recapturas y la extendió al tercer interno el miércoles 14 de octubre. Las autoridades no precisaron cuándo ejecutarán los traslados. ❓ ¿Cómo escaparon los seis presos de la cárcel Bellavista? Los internos escaparon mediante un boquete que realizaron en una pared del pabellón de máxima seguridad y utilizaron hamacas de tela para descender.

Contexto: Según los reportes policiales, los reclusos adaptaron las hamacas como mecanismo para llegar a la zona posterior del establecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias que permitieron la fuga. ❓ ¿Qué operativos ejecutó la Policía tras la fuga de presos en Santo Domingo? La Policía desplegó controles, inspeccionó posibles rutas de escape y utilizó drones para localizar a los seis internos fugados.

Contexto: El SNAI coordinó el dispositivo de búsqueda con la Policía Nacional. Los agentes también reforzaron su presencia en los distritos Este, Oeste y La Concordia. ❓ ¿Por qué delitos enfrentan procesos judiciales los presos fugados de Bellavista? Tres de los seis internos enfrentan procesos judiciales por violación, mientras que los otros registran causas por robo, asesinato y tráfico de drogas.

Contexto: El comandante subrogante de la Policía de Santo Domingo, Lenin Peralta, proporcionó esta información. El reporte no especifica qué proceso corresponde a cada uno de los seis reclusos.

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