Procesados por ataque a Comandancia de Policía de Otavalo van a juicio

Los 18 procesados por el ataque a la Comandancia de Policía de Otavalo en septiembre de 2025 irán a juicio, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Imbabura revocara el sobreseimiento dictado anteriormente a favor de los presuntos implicados.

Revocatoria de sobreseimiento y llamado a juicio de los procesados por ataque a la Comandancia de Otavalo

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura revocó el sobreseimiento que había favorecido a los 18 procesados por los hechos ocurridos durante las manifestaciones de septiembre de 2025.

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura resolvió este viernes 14 de agosto de 2026 revocar el auto de sobreseimiento emitido previamente a favor de 18 personas procesadas por los hechos registrados durante las manifestaciones de septiembre de 2025 en Otavalo.

Según informó la Policía Nacional, la decisión se tomó luego de la reinstalación de la audiencia de apelación y del análisis de los argumentos presentados por las partes.

Los jueces determinaron, de acuerdo con el comunicado policial, que existen elementos suficientes para disponer el llamamiento a juicio de los 18 procesados, por su presunta participación en los hechos investigados.

¿Qué ocurrió durante las manifestaciones en Otavalo?

Los hechos investigados están relacionados con las manifestaciones de septiembre de 2025, durante las cuales se registraron daños y destrucción en las instalaciones del Comando de Policía de Otavalo, en la provincia de Imbabura.

El sobreseimiento de los 18 procesados había sido emitido previamente. Sin embargo, tras el recurso de apelación, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura decidió revocar esa resolución y disponer que los procesados sean llamados a juicio.

La decisión corresponde a una nueva etapa dentro del proceso judicial.

¿Qué dijo la Policía Nacional?

La Policía señaló que acoge favorablemente la resolución de los jueces y que continuará con las acciones legales que correspondan para precautelar sus bienes e intereses institucionales.

La Policía también indicó que el proceso judicial debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica.

La institución añadió que las actuaciones judiciales relacionadas con los hechos buscan contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante las manifestaciones y a la protección de los bienes destinados al servicio de la ciudadanía.

La causa continuará en la vía judicial luego de la decisión de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura de revocar el sobreseimiento y llamar a juicio a los 18 procesados.

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