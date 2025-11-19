Procesados por ataque a Comando Policial de Otavalo ya no son acusados de terrorismo; este es el nuevo delito

Los procesados por el supuesto ataque al Comando Policial de Otavalo, durante el paro, ya no serán procesados por terrorismo; la Fiscalía reformuló cargos en contra ellos este miércoles 19 de noviembre de 2025 y dio a conocer el nuevo delito por el que se les investiga.

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Fiscalía descarta presunto terrorismo para los procesados de Otavalo durante el paro y reformula cargos con nuevo delito

La Fiscalía reformuló cargos en contra de los procesados, durante el paro nacional, por el supuesto ataque al Comando Policial de Otavalo, el pasado 22 de septiembre.

La investigación contra los capturados en esta protesta inició por el presunto delito de terrorismo.

Sin embargo, este miércoles, Galiano Balcázar, fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), señaló que tiene nuevos elementos y evidencias que le permiten cambiar el delito.

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Nuevo delito

El nuevo delito por el que serán investigados es el de ataque y resistencia en concurso real de infracciones con daño a bien ajeno.

La audiencia de reformulación de cargos se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y estuvo a cargo de la jueza Anticorrupción, Karol Zambrano.

Procesados recuperaron la libertad en octubre

El Tribunal Anticorrupción de Pichincha modificó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre 11 de los 12 procesados el 24 de octubre.

El Tribunal ordenó su libertad y dispuso medidas sustitutivas.

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Los jueces Lauro Fernando Sánchez (ponente), Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia resolvieron que los acusados deberán presentarse periódicamente ante la Fiscalía y tienen prohibido salir del país.

Enlace externo: Otavalo

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