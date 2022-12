Tres personas están procesadas penalmente por el femicidio de María Belén Bernal

El 14 de diciembre del 2022 se realizó la audiencia de vinculación de un policía en el caso María Belén Bernal. La audiencia fue en la Casa de Justicia de Carcelén. Foto: Fiscalía

La fiscal Isabel Jiménez vinculó el 14 de diciembre del 2022 al teniente de Policía Alfonso C. al proceso judicial por presunto femicidio en contra de María Belén Bernal. Con esta acción ya existen tres procesados en total por la muerte de la abogada de 34 años.

El primer procesado es Germán C., exesposo y principal sospechoso del femicidio, la segunda es la cadete Josselyn S., y ahora el teniente Alfonso C.

Este jueves 15 de diciembre del 2022 se conoció que la Fiscalía presentó a un Juez de Violencia contra la Mujer de Quito 13 indicios en contra de nuevo procesado.

Según la entidad investigadora, el teniente Alfonso C. no impidió que Germán C. perpetre el femicidio. “No impedir un acontecimiento delictivo, cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo”, indicó la fiscal del caso.

Además, añadió que el teniente de Policía procesado habría incurrido en omisión dolosa. Según el artículo 28 del Código Integral Penal (COIP) la omisión dolosa se da cuando una persona prefiere deliberadamente no evitar un resultado material típico (delito), cuando se encuentra en posición de garante”.

Según las investigaciones, el 11 de septiembre de 2022, Alfonso C. se encontraba en la habitación 33 del edificio de oficiales de la Escuela Superior de Policía y habría escuchado “ruidos extraños” que surgían del dormitorio 34.

Cuando él se acercó a esa habitación vio un cuerpo acostado que no reaccionó y también vio al teniente Germán C., quien le habría dicho que se vaya y no se meta en problemas. Él obedeció y regresó a su cuarto.

Sin embargo, la fiscal Jiménez dijo que “al ser policía tenía el deber de intervenir desde su posición de garante para impedir el delito”.

Por su parte, el nuevo procesado, durante su versión, dijo que él se marchó de la habitación de Germán C, porque “no observó ningún tipo de violencia en el lugar”.

A la 01:21 decidió llamar a un oficial superior y le contó lo que vio y escuchó en la habitación de Germán C. Además, le pidió que le ayude a verificar lo que estaba ocurriendo. “15 o 20 minutos después, ya no escuché ningún ruido, así que me volví a dormir”, indicó.

Disposiciones judiciales

Un juez de Quito dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva para el teniente Alfonso C. dentro del proceso por presunto femicidio en el caso de María Belén Bernal.

Las medidas sustitutivas dictadas fueron: las presentaciones ante la Fiscalía General del Estado todos los días laborales, la colocación de un grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

