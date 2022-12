Juez dicta medidas sustitutivas contra subteniente de Policía en el caso María Belén Bernal

En la casa de Justicia de Carcelén, al norte de Quito, se instaló la audiencia de vinculación del teniente de Policía Alfonso Sebastián C.. Foto: FGE

Un juez de la Unidad de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar de Quito dictó, este miércoles 14 de diciembre de 2022, medidas sustitutivas a la prisión preventiva al subteniente Alfonso Sebastián C. dentro del proceso por presunto femicidio en el caso de María Belén Bernal.

Las medidas sustitutivas dictadas fueron: las presentaciones ante la Fiscalía General del Estado todos los días laborales, la colocación de dispositivo de vigilancia electrónico y la prohibición de salida del país.

El teniente de Policía Alfonso Sebastián C. V. es el tercer procesado en el caso Bernal. El primero es Germán C., ex esposo y presunto autor del femicidio y en segundo lugar, la cadete Josselyn Sánchez, quien presuntamente conocío sobre el delito.

Alfonso Sebastián C. se desempeñaba como agente investigativo antisecuestro. Sin embargo, su nombre no ha aparecido desde noviembre en el registro policial. Esto podría significar que es uno de los nueve oficiales que fueron destituidos tras la denuncia del caso Bernal.

La versión del subteniente

Él dijo que a la 01:15 se despertó al escuchar una discusión en la habitación diagonal a la suya, en la Escuela Superior de Policía. Él también dijo que escuchó unos “ruidos extraños”.

“Cuando ya no se escuchaban los ruidos me levanté para ver qué estaba pasando, salí de mi habitación y recorrí el cuarto piso” del denominado castillo de Greyskull. Notó que la habitación de Germán C. tenía las luces encendidas. Entonces golpeó la puerta y la abrió.

“Visualicé a dos personas acostadas de manera horizontal en la cama, pero no alcancé a ver sus rostros”. Una de las dos personas se levantó de la cama, se trataba del teniente Germán C., quien estaba vestido con el uniforme policial.

Además, vio una funda de comida en el piso y el oficial tenía “una mancha rojiza en el dedo índice y pulgar de su mano derecha”.

El actual sospechoso del crimen le dijo "lárgate de aquí si no quieres tener problemas, cierra la puerta y ándate. Al no observar ningún tipo de violencia en el lugar, cerré la puerta y me retiré inmediatamente a mi habitación”.

A la 01:21 decidió llamar a un oficial superior y le contó lo que había visto en la habitación de Germán C. Además, le pidió que le ayude a verificar lo que estaba ocurriendo.

“15 o 20 minutos después, ya no escuché ningún ruido, así que me volví a dormir”. Luego dijo “me desperté a las 04:30 porque escuché nuevamente ruidos que al parecer provenían del mismo lugar, pero en esta vez, los sonidos daban a entender que dos personas mantenían relaciones sexuales, pues se escuchaban movimientos y gemidos de una mujer”.

Según el abogado de la familia de Bernal, las versiones apuntan a que el sospechoso habría tenido relaciones sexuales con alguien, después de haber perpetrado el femicidio contra su esposa.

María Belén Bernal

La abogada María Belén Bernal fue vista por última vez el pasado 11 de septiembre de 2022 tras ingresar a la Escuela Superior de Policía al norte de Quito con la intención de ver a su ex esposo Germán C.

Después de investigaciones y búsquedas por parte de autoridades, el cuerpo de María José Bernal fue encontrado en el cerro Casitagua, sin vida. Esto ocurrió 10 días después de que se denunciara su desaparición. Hasta este 14 de diciembre el presunto autor del femicidio sigue prófugo

