Hombres encontrados con cadáver desmembrado en Posorja son procesados por asesinato

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un juez de Ecuador ordenó la prisión preventiva para cinco hombres detenidos en la parroquia de Posorja, en Guayaquil, cuando presuntamente desmembraban y enterraban un cadáver, informó este domingo la Fiscalía. Los sospechosos fueron procesados por el supuesto delito de asesinato y permanecerán detenidos mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, los procesados tendrían vínculos con disidencias de Los Lobos, una de las organizaciones criminales más violentas que operan en el país. Según la información oficial, el caso es investigado por las autoridades judiciales y de seguridad. EFE conoció que los detenidos fueron aprehendidos durante un operativo militar realizado en la zona.

Hallazgo se produjo en un sector de Barrio Quito

Los cinco sospechosos fueron encontrados por personal del Ejército el pasado viernes en un sector de Barrio Quito, en Posorja. Según la Fiscalía, el lugar habría sido utilizado para ocultar cuerpos y eliminar evidencias relacionadas con otros delitos.

Además del cadáver, los uniformados detectaron que los individuos también estaban quemando motocicletas que presuntamente habrían sido utilizadas para cometer sicariatos y secuestros. De acuerdo con información militar recogida por EFE, la zona era considerada un punto estratégico para actividades vinculadas al crimen organizado.

Posorja y Guayaquil bajo presión por la violencia criminal

El hallazgo ocurre en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la violencia asociada a bandas delictivas.

Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, la ciudad estará incluida en el nuevo toque de queda nocturno dispuesto por el presidente Daniel Noboa entre el 1 y el 10 de noviembre. El objetivo es reforzar los operativos de las fuerzas de seguridad contra las estructuras criminales que operan en distintos sectores del país.

La lucha contra las bandas continúa

Las acciones se enmarcan en la denominada guerra contra el crimen organizado que el Gobierno declaró en 2024 para enfrentar a las organizaciones criminales señaladas como responsables del aumento de la violencia en Ecuador.

Sin embargo, pese a las medidas implementadas, el país cerró 2025 con un récord de 9.283 homicidios, una cifra que refleja la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades. Según datos citados por EFE, Ecuador se mantiene entre los países con los índices de violencia más altos de América Latina.

Con información de EFE.

Prisión por desmembrar cuerpos; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué fueron enviados a prisión preventiva los cinco detenidos en Posorja? Porque fueron procesados por el presunto delito de asesinato tras ser encontrados mientras desmembraban y enterraban un cadáver.

La detención se produjo durante un operativo militar en Posorja, parroquia de Guayaquil. Posteriormente, un juez ordenó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones sobre el caso. ❓ ¿Dónde fueron capturados los sospechosos del crimen en Posorja? Fueron capturados en un sector de Barrio Quito, en la parroquia de Posorja.

Según las investigaciones, el sitio presuntamente era utilizado para ocultar cadáveres y eliminar evidencias de otros delitos relacionados con organizaciones criminales. ❓ ¿Qué más encontraron las autoridades durante el operativo en Posorja? Hallaron motocicletas que estaban siendo quemadas por los sospechosos.

De acuerdo con la información militar, los vehículos habrían sido utilizados en delitos como sicariatos y secuestros. Las autoridades investigan si las motocicletas están vinculadas a otros hechos violentos ocurridos en la zona. ❓ ¿Qué vínculo tendrían los detenidos con el crimen organizado? Las investigaciones señalan que pertenecerían a disidencias de la organización criminal Los Lobos.

Los Lobos son considerados uno de los grupos delictivos más violentos del país y han sido relacionados con actividades como narcotráfico, extorsión, secuestros y asesinatos. ❓ ¿Cómo se relaciona este caso con la crisis de seguridad que vive Ecuador? El caso refleja la violencia asociada al crimen organizado que afecta a Guayaquil y otras ciudades del país.

El Gobierno mantiene operativos y estados de excepción para combatir a las bandas criminales. Sin embargo, Ecuador continúa enfrentando altos índices de homicidios y violencia vinculada a estas estructuras delictivas.

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