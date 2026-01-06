La Policía Nacional del Ecuador sumó este lunes nuevo equipamiento clave para sus operaciones en territorio. La dotación forma parte de la estrategia estatal para mejorar la presencia policial en calles, barrios y zonas críticas, en un contexto marcado por la presión de las economías criminales y la demanda ciudadana de mayor protección.

Más noticias:

Policías reciben radios y motos de última generación para reforzar la seguridad de Ecuador

En un acto realizado la mañana del 6 de enero de 2026, en la Escuela Superior de Policía ‘Gral. Alberto Enríquez Gallo’, el Gobierno entregó 2 404 radios de comunicación y 264 motocicletas de última generación, con el objetivo de fortalecer la respuesta policial frente a la inseguridad.

Las motocicletas entregadas cuentan con equipamiento tecnológico orientado al patrullaje urbano y rural, lo que permitirá a los agentes mayor movilidad y rapidez ante emergencias.

Los radios, en tanto, apuntan a mejorar la comunicación entre unidades, uno de los puntos sensibles en intervenciones policiales de alto riesgo.

Durante el evento se realizó una entrega simbólica de los equipos, que serán distribuidos a diferentes unidades operativas a escala nacional.

Lee más: Policía Nacional despliega operativo de seguridad en la Consulta Popular y Referendo 2025

Policía apunta a una respuesta más rápida y coordinada

El comandante general de la Policía Nacional, GraS. Pablo Vinicio Dávila Maldonado, señaló que la nueva dotación fortalece la capacidad institucional en el lugar donde más se requiere: el territorio.

A su criterio, los equipos incidirán directamente en la calidad del servicio policial, con mayor movilidad, comunicación efectiva y apoyo técnico para el trabajo investigativo.

Dávila también destacó la incorporación del sistema IBIS, una herramienta de identificación balística que permitirá mejorar los procesos forenses y de investigación criminal, especialmente en delitos relacionados con armas de fuego.

Te puede interesar: La Policía Nacional y la ciudad de Quito

Gobierno insiste en que la seguridad es prioridad del Estado

El ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, afirmó que la entrega responde a una decisión política del Gobierno para enfrentar la inseguridad con acciones concretas.

Indicó que fortalecer a la Policía significa proteger la vida de los ciudadanos y respaldar a los uniformados que operan en condiciones complejas.

En la misma línea, la presidenta constitucional encargada, María José Pinto, sostuvo que la seguridad constituye la base del desarrollo económico y social. Según dijo, un entorno seguro genera confianza para trabajar, invertir y estudiar, además de brindar tranquilidad a las familias.

Tecnología balística para combatir estructuras criminales

Uno de los anuncios relevantes fue la incorporación del sistema IBIS, considerado un estándar internacional en identificación balística. Esta tecnología permitirá vincular armas con hechos delictivos, aportar evidencia técnica a los procesos judiciales y reforzar el combate contra organizaciones criminales.