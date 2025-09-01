La Policía Nacional iniciará el proceso de reclutamiento anual el próximo lunes 8 de septiembre de 2025. Son 2 709 cupos entre los niveles Directivo y Técnico Operativo: Bachiller, pueblos y nacionalidades indígenas, Título de Tercer Nivel, que deberán cumplir con diversos requisitos.

El proceso de reclutamiento de la Policía desde este 8 de septiembre

La Policía iniciará el próximo lunes 8 de septiembre de 2025 el proceso de reclutamiento y selección para Nivel Directivo y Técnico Operativo Bachilleres, pueblos y nacionalidades indígenas, y con título de Tercer Nivel de la Policía Nacional.

La evaluación incluye parámetros psicológicos, cognitivos, académicos, médicos, físicos y pruebas de confianza.

Formación

El nivel directivo se incluye una formación de cuatro años que incluyen un título de tercer nivel, en este caso la licenciatura en ciencias policiales y seguridad ciudadana.

Para el nivel técnico operativo son dos años de preparación. Este programa incluye un título de técnico en prevención del delito y seguridad ciudadana.

También se receptarán aspirantes con título de tercer nivel, quienes deberán convalidar un año de estudios en la institución policial.

Fechas de postulación

La Policía definió el cronograma de postulación según el último dígito de la cédula:

Lunes 8 de septiembre: cédula terminada en 1 y 2

Martes 9 de septiembre: cédula terminada en 3 y 4

Miércoles 10 de septiembre: cédula terminada en 5 y 6

Jueves 11 de septiembre: cédula terminada en 7 y 8

Viernes 12 de septiembre: cédula terminada en 9 y 0

El sábado 13 y domingo 14 de septiembre el sistema virtual, a través de la página web de la Policía, estará habilitado para todos.

Más de 2 000 cupos disponibles para el proceso de reclutamiento de la Policía

Hay 210 cupos disponibles para el Nivel Directivo; 2 294 para el nivel de técnico operativo de Bachilleres y Tercer Nivel; y 205 para los pueblos y nacionalidades indígenas.

La Policía Nacional indicó que el proceso gratuito y no se gestiona a través de intermediarios.

Requisitos generales para el reclutamiento

Los requisitos generales para el reclutamiento son:

Registro en la página oficial de Reclutamiento y Selección de la Policía

Ser ecuatoriano de nacimiento

Estatura mínima de 1,68 metros para hombres y 1,57 metros para mujeres

No haber sido dado de baja de otras escuelas o centros de formación de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras.

No haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos

No tener inhabilidades legales

No estar afiliado a ningún partido político

No tener tatuajes

No adeudar dos o más pensiones alimenticias

No tener procesos de coactiva

No poseer enfermedades preexistentes

No poseer carnet del Conadis

No mantener juicios de coactivas, por deudas en entidades financieras.

Declaración Juramentada del postulante de no haber participado en actividades relacionadas con hechos de corrupción, delincuencia individual u organizada y otras.

Los requisitos específicos para cada categoría constan en el siguiente enlace: Reclutamiento.

