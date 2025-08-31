Un juez dictó prisión preventiva contra dos policías investigados por el supuesto homicidio de un ciudadano en Quito, en el sector de Cotocollao. La Fiscalía General del Estado confirmó la medida este domingo 31 de agosto, mientras avanzan las diligencias judiciales.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 30 de agosto de 2025 en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Según los reportes, la víctima recibió disparos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar.

La Policía se pronunció tras el caso

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acto de violencia que afecte su imagen institucional o la seguridad ciudadana. La entidad aseguró que actuará con total transparencia y apego a la normativa legal para esclarecer lo ocurrido.

En el mensaje, la institución señaló que no permitirá impunidad en este tipo de hechos y advirtió que será implacable en sancionar actos criminales.

La Policía también informó que sus unidades especializadas trabajan en la investigación. Indicó que entregó a los involucrados a la Fiscalía General del Estado para la judicialización del caso.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de mantener controles internos. Según explicó, busca promover valores como la honestidad, la ética y la integridad en el trabajo policial, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana.

Lo que se sabe del crimen en Cotocollao

Un hombre de 26 años murió baleado la madrugada de este sábado, 30 de agosto, en Cotocollao, norte de Quito.

El hecho ocurrió en alrededor de las 03:05, en el pasaje Juana Caso y la calle Juan Garzón. La víctima presentó dos heridas en el tórax.

En redes sociales circularon videos de un vehículo estrellado contra un poste y con varios impactos de bala en el costado del conductor. El hombre fue trasladado a un hospital, pero falleció minutos más tarde.

En otros videos, dos agentes descienden de otro vehículo y se enfrentan a personas del lugar.

🔴 COTOCOLLAO BAJO ALERTA: CRONOLOGÍA DE UNA NOCHE MARCADA POR DISPAROS, un operativo policial terminó con un hombre muerto y dos uniformados detenidos en flagrancia. Cámaras, disparos y una investigación que recién comienza.

— Only Panas (@onlypanasec) August 30, 2025

Violencia en Ecuador

El crimen en Cotocollao ocurre en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró la “guerra” a los grupos de delincuencia organizada y aseguró que Ecuador vive un “conflicto armado interno”.

En ese escenario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en operativos de control en distintas ciudades. Sin embargo, casos como el de Quito reflejan la complejidad de la violencia que aún afecta a la población.

#ATENCIÓN | #Pichincha: en torno a los hechos registrados en el sector de #Cotocollao, norte de #Quito, #FiscalíaEc dispuso la práctica de diligencias para resolver la situación jurídica de 2 servidores policiales que estarían implicados en la muerte de un civil. pic.twitter.com/LvnCsYEXAA — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 30, 2025

