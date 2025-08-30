Dos policías fueron detenidos en flagrancia por el presunto asesinato contra un hombre de 26 años en Cotocollao, norte de Quito, la madrugada de este sábado 30 de agosto de 2025. Fiscalía investiga el caso.

Un hombre de 26 años murió baleado la madrugada de este sábado, 30 de agosto, en Cotocollao, norte de Quito.

El hecho ocurrió en alrededor de las 03:05, en el pasaje Juana Caso y la calle Juan Garzón. La víctima presentó dos heridas en el tórax.

En redes sociales circularon videos de un vehículo estrellado contra un poste y con varios impactos de bala en el costado del conductor.

El hombre fue trasladado a un hospital, pero falleció minutos más tarde.

En otros videos, dos agentes descienden de otro vehículo y se enfrentan a personas del lugar.

Policía emitió un comunicado sobre el suceso

La Policía emitió un comunicado en el que informa la situación de los dos policías detenidos por el presunto asesinato del hombre de 26 años en Cotocollao, Quito

La institución indicó que “un ciudadano fue atacado con impactos de proyectil de arma de fuego presuntamente por parte de dos servidores policiales”.

La Policía entregó a los uniformados a la Fiscalía y aseguró que se actuará con “transparencia y apego irrestricto a la normativa legal”.

“Rechazamos de manera categórica y enfática cualquier acto violento que intente manchar nuestra imagen y vulnerar la seguridad ciudadana. Actuaremos con total transparencia y apego irrestricto a la normativa legal, para esclarecer las motivaciones y determinar las responsabilidades correspondientes, a fin de que este hecho no quede en la impunidad, seremos implacables en sancionar estos actos criminales”, señaló la Policía.

