Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Dos personas que permanecían secuestradas recuperaron su libertad durante un operativo policial en la parroquia de Yaruquí, al nororiente de Quito. La intervención, que tuvo lugar el jueves 26 de noviembre de 2026, permitió la captura de nueve presuntos implicados, entre ellos tres menores de edad.

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Captores exigían 20 000 dólares por la liberación de las víctimas

La investigación comenzó tras una denuncia por el secuestro de dos personas de 35 y 38 años. Una de las víctimas había viajado desde la ciudad de El Coca hacia Quito por motivos laborales.

Los presuntos secuestradores establecieron contacto telefónico con un familiar, a quien exigieron 20 000 dólares a cambio de respetar la integridad de las víctimas y liberarlas.

Ante la denuncia, agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase) activaron los protocolos de manejo de crisis e iniciaron las investigaciones para localizar a las víctimas.

Operativo policial permitió localizar a las víctimas en Yaruquí

Las labores investigativas y tecnológicas permitieron identificar un inmueble que los presuntos secuestradores utilizaban como lugar de cautiverio.

A las 14:10 del jueves 26 de noviembre, los agentes ingresaron al inmueble con el apoyo de unidades tácticas y rescataron a las dos personas.

Durante la intervención, denominada Operativo Libertad 1275, la Policía también capturó a los presuntos integrantes de una estructura delictiva dedicada al secuestro extorsivo.

Entre los implicados constan tres menores de edad, dos de 14 años y uno de 11 años, quienes quedaron a órdenes de las autoridades competentes en justicia juvenil.

LIBERAMOS A DOS VÍCTIMAS DE SECUESTRO EXTORSIVO Y APREHENDIMOS A NUEVE IMPLICADOS La #PolicíaEcuador ejecutó un operativo que permitió liberar a a dos víctimas de secuestro en Pichincha. La víctima viajaba desde el Coca, cuando habría sido secuestrada. Los antisociales exigían altas sumas de dinero a cambio de su liberación, bajo amenazas contra su vida. Luego de labores investigativas, se ejecutarón intervenciones en varios sectores de Yaruquí, donde además , se encontró otra víctima, liberando a los dos ciudadanos y aprehendiendo a 09 presuntos implicados en este delito, entre ellos tres menores de edad. Indicios: -07 terminales móviles -01 arma de fuego -01 arma blanca #EstrategiaOperacional3D #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 27, 2026

Policía encontró armas y teléfonos celulares

Durante el operativo en Yaruquí, los agentes encontraron varios indicios que podrían guardar relación con el supuesto delito:

Un arma de fuego.

Un arma cortopunzante.

Siete teléfonos celulares.

Tras el rescate, las dos víctimas acudieron a una casa de salud para una valoración médica integral y su posterior reencuentro con sus familiares.

Más sobre el tema: Rescatan a persona secuestrada por la que exigían 30.000 dólares para liberarla

Los presuntos implicados quedaron a órdenes de las autoridades competentes para la audiencia que definirá su situación jurídica.

La Policía Nacional recordó que la ciudadanía puede denunciar casos de secuestro y extorsión de manera confidencial a través de la línea 1800-DELITO o del ECU 911.

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