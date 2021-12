Policía intensifica operativos en 20 376 zonas financieras de Ecuador

Ana Rosero (I)

Los servicios de Inteligencia, investigación y policías urbanos recibieron la orden de incrementar los patrullajes y operativos antidelincuenciales en las zonas financieras de Ecuador.

El objetivo es evitar que se perpetren actos delictivos, como los casos de sacapintas o los robos a personas en los exteriores de entidades financieras.

Agentes saben que, en diciembre, la gente acude a los bancos a retirar el decimotercer sueldo o realizan transacciones bancarias para las compras navideñas. Por esas razones, son vulnerables a ser víctimas de robos.

Solo en los meses de diciembre, desde el 2016 hasta el 2021, se han registrados 221 casos de sacapintas, a escala nacional. Así lo señala un informe estadístico levantado por la Policía.

Christian Rueda, vocero de la Policía, indicó a este Diario que, para evitar esos actos delictivos, los uniformados han intensificado los patrullajes y vigilancia en 20 376 zonas financieras a escala nacional.

El objetivo de los operativos es evitar que se perpetren actos delictivos, como los casos de sacapintas o los robos a personas en los exteriores de entidades financieras. Foto: Cortesía Policía Nacional

En estos sectores es donde hay un mayor número de bancos, cooperativas de ahorro y crédito o cajeros automáticos. Pichincha, Azuay, Guayas, Chimborazo, Carchi y Manabí son las provincias con más cantidad de zonas financieras.

Según Rueda, este diciembre, se han “establecido acciones estratégicas para evitar las operaciones de sacapintas”.

¿En qué consisten esas intervenciones policiales?

Agentes motorizados revisan a motociclistas y a conductores de vehículos y taxis que transitan por los alrededores de bancos o cooperativas. Investigaciones policiales muestran que la mayoría de asaltantes usan ese tipo de automotores para perpetrar los delitos.

Por lo general, los uniformados revisan la cédula de los conductores. También comprueban que no tengan órdenes de captura vigentes, que el automotor no esté reportado como robado y también chequean las cajuelas o las maletas de las personas para comprobar que no porten armas de fuego o cuchillos. Cada revisión tarda, aproximadamente, un minuto y medio.

La Policía también ha impulsado una campaña por redes sociales para promover el uso del servicio de traslado de valores.

Este servicio policial consiste en custodiar a las personas que necesitan trasladar dinero o artículos de valor. La finalidad es que las bandas de sacapintas no asalten a las personas que, por ejemplo, salen del banco con fuertes cantidades de dinero.

Se vigila también a las personas que van desde sus domicilios hacia una entidad financiera u otro lugar a depositar el efectivo. Cuando se pide este servicio, un policía motorizado acompaña el vehículo en el que se moviliza el usuario.

Las personas pueden llamar al ECU-911 y pedir la presencia policial. Solo debe indicar la dirección exacta donde tiene que acudir el uniformado. También se puede solicitar directamente en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de cada barrio.