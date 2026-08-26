Policía libera a conductor secuestrado y aprehende a cuatro sospechosos en Durán

La Policía Nacional liberó a un ciudadano que había sido secuestrado mientras trabajaba como conductor de una plataforma digital en Durán, Guayas. Durante el operativo, los agentes aprehendieron a cuatro personas que, según la institución, estarían presuntamente vinculadas con el grupo de delincuencia organizada Chone Killers.

La intervención, denominada ATLAS-219-UNIT, reunió a la Dirección General de Inteligencia, el Subsistema Investigativo del Distrito Durán y las Fuerzas Armadas. La Policía ejecutó estas acciones dentro de la Estrategia Operacional 3D, que busca debilitar, desorganizar y desarticular estructuras delictivas.

La Policía ubicó a la víctima en el sector Eloy Alfaro

Los equipos policiales activaron la operación después de conocer el secuestro de Miguel David R. P. Según la información del caso, varias personas lo habrían interceptado en el sector Panorama mientras trabajaba a bordo de un vehículo Chevrolet.

Los equipos especializados realizaron labores de inteligencia, investigación y rastreo. Estas acciones permitieron localizar al ciudadano en la calle T-5, en el sector Eloy Alfaro. La Policía encontró a la víctima antes de que, presuntamente, la trasladaran hacia Finca Delia.

Los agentes liberaron al conductor y lo pusieron a salvo bajo resguardo. Además, durante la intervención aprehendieron a cuatro personas que estarían presuntamente vinculadas con Chone Killers.

Aprehendidos:

– J. O. S. L.

– C. A. Y. T.

– A. J. S. T.

– J. S. P. V.

Un arma y un vehículo recuperado constan entre los indicios

Durante el procedimiento, los agentes encontraron una pistola, tres municiones calibre 9 milímetros y una alimentadora del mismo calibre. También hallaron un arma blanca cortopunzante.

Entre los indicios consta además la recuperación del vehículo Chevrolet en el que trabajaba la víctima. La Policía puso a los cuatro aprehendidos y todos los elementos encontrados a órdenes de la autoridad competente para continuar con el procedimiento legal.

La institución señaló que esta intervención forma parte de su Horizonte Estratégico. Este plan prioriza la protección de la vida y el combate contra el crimen organizado mediante la articulación de los subsistemas de Inteligencia e Investigación y las operaciones conjuntas.

La Policía Nacional indicó que mantiene un despliegue permanente para debilitar, desorganizar y desarticular estructuras delictivas, proteger la vida y fortalecer la seguridad de las familias ecuatorianas.

LIBERAMOS A UN CIUDADANO SECUESTRADO Y APREHENDIMOS A CUATRO INTEGRANTES DEL DGO “CHONE KILLERS” CON UN ARMA DE FUEGO Y CARTUCHOS



A través del trabajo articulado de las unidades de Inteligencia, en coordinación con el #BloqueDeSeguridad, se ejecutó un operativo en el sector… pic.twitter.com/dQ9kdt79iE — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 26, 2026

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