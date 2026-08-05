Policía desarticula red de falsificación de documentos vehiculares en Guayaquil

La Policía Judicial desarticuló un supuesto centro de falsificación de documentos vehiculares en Guayaquil, dejando un saldo de 10 personas aprehendidas.

Operativo policial en el distrito 9 de Octubre que terminó con la red de falsificación de documentos

En el marco de las acciones de seguridad ciudadana anunciadas por el ministro del Interior, John Reimberg, la Policía Judicial ejecutó un operativo estratégico en el distrito 9 de Octubre, situado en la ciudad de Guayaquil.

La intervención táctica permitió desarticular un presunto centro de falsificación de documentos vehiculares que operaba de manera clandestina en la zona urbana, logrando la captura en flagrancia de 10 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana presuntamente vinculados con la red ilícita.

Detención de los diez implicados en la red de falsificación

Durante la redada ejecutada en el centro de falsificación ubicado en el puerto principal, los uniformados procedieron a la aprehensión de: Alexander Daniel Suárez Pinela (24 años), Ángel Daniel Herrería Taurí (33 años, quien registra antecedentes penales por robo en el año 2025), Orlando Stalin Valverde Crespín (39 años), Carlos Julio Chattin Terán (41 años), Javier Michael Padilla Maldonado (38 años) y Eduardo Andrés Ortega Brown (67 años).

El grupo de aprehendidos en el centro de falsificación de documentos se completó con la detención de Angélica Alexandra Verdezoto Galeas (44 años), Azucena del Consuelo Quimi Murillo (56 años), Bertha Patricia Galarza Valle (56 años) y Henry David Coello Rizzo (40 años).

Todos los ciudadanos fueron puestos de manera inmediata a órdenes de las autoridades competentes para dar inicio al debido proceso judicial correspondiente.

Incautación de especies y material litográfico

Los agentes policiales a cargo de la intervención en el centro de falsificación de documentos decomisaron un millonario lote de insumos clandestinos destinados a la adulteración de papeles oficiales.

Entre los indicios recopilados constan aproximadamente 5 000 especies de revisión técnica vehicular correspondientes a diversos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, tales como Bucay, San Vicente, Naranjal, Rumiñahui, Junín y Balzar.

Asimismo, los uniformados incautaron cerca de 2 000 adhesivos de revisión técnica vehicular, 58 planchas litográficas utilizadas para la impresión masiva, seis clisés metálicos destinados a estampar sellos oficiales, tres rollos de material holográfico y seis teléfonos celulares que eran empleados para coordinar las actividades ilegales.

Delitos de matriculación y revisión técnica

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional señalan que este centro de falsificación de documentos operaba adulterando documentos de matriculación y revisión técnica vehicular de diferentes GAD ecuatorianos.

Con la incautación de toda la maquinaria litográfica y los miles de insumos recuperados, las autoridades logran frenar la distribución masiva de estos permisos falsos en el territorio nacional, reiterando que las labores de control y seguridad continuarán vigentes en la provincia del Guayas y el resto del país.

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