La Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo Cero Impunidad 2488, en el Distrito Milagro, provincia del Guayas. En este se capturó a 11 ciudadanos por el presunto delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego y presuntos integrantes de una célula del grupo criminal Los Águilas.

Policía captura a presuntos integrantes de célula de Los Águilas

La Policía informó que el operativo, desarrollado este 18 de septiembre, forma parte de una estrategia para reducir la impunidad y combatir delitos de acción pública y privada, tales como el robo de vehículos, motocicletas y la localización de personas con boletas de captura vigentes.

Resultado del operativo policial en Guayas

Durante la intervención, los uniformados lograron incautar varios indicios que comprometen a los ciudadanos aprehendidos. Entre las evidencias constan:

1 arma de fuego

1 cargador de alimentadora

20 cartuchos

5 terminales móviles

Dinero en efectivo

🛑 𝟏𝟏 𝐀𝐏𝐑𝐄𝐇𝐄𝐍𝐃𝐈𝐃𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐆𝐔𝐀𝐘𝐀𝐒: 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐈́𝐀 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐔𝐋𝐀 𝐂É𝐋𝐔𝐋𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 Á𝐆𝐔𝐈𝐋𝐀𝐒



📍Milagro |La Policía Nacional aprehendió a 11 presuntos integrantes de "Los Águilas" en un operativo enfocado en reducir la ocurrencia de delitos en… pic.twitter.com/Y4js23Vcee — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) September 19, 2025

Laa personas detenidas fueron identificadas

La Policía, además, informó sobre la identidad de las personas que fueron detenidas durante el operativo en la provincia de la Costa de Ecuador. Los implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente.

Ángel I.

Leonardo P.

Jonathan F.

Javier V.

Jonathan M.

Roberth R.

Magaly C.

Celina H.

Eloine F.

Vianca A.

María A.

Seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia

Con operativos como Cero Impunidad 2488, la institución policial indicó que busca garantizar el orden público y ofrecer resultados concretos en la lucha contra la delincuencia organizada en el Ecuador.

Además, se fortalece el control territorial en sectores donde operan estructuras delictivas, especialmente en zonas conflictivas como el cantón Milagro, un punto crítico dentro del mapa de inseguridad de la provincia de Guayas.

