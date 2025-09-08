Una operación de inteligencia militar ejecutada por el Bloque de Seguridad permitió decomisar 800 bloques de marihuana tipo SCSF, en la provincia de Sucumbíos, zona fronteriza con Colombia.

El operativo se llevó a cabo gracias al trabajo articulado del Ejército Ecuatoriano, que interceptó una camioneta doble cabina en la que se movilizaban dos ciudadanos colombianos.

Bloque de Seguridad localizó droga en una camioneta

Las autoridades militares confirmaron, este 8 de septiembre de 2025, que la intervención se desarrolló como parte de los patrullajes y controles fronterizos que buscan frenar el avance del narcotráfico en la región.

A través de la cuenta de X del Ministerio de Defensa, además, se indicó que el decomiso representa un duro golpe a las estructuras criminales que operan en la zona, afectando sus finanzas en cerca de 1 000 000 millón de dólares, según estimaciones oficiales.

El cargamento de droga tenía como destino final el mercado nacional o internacional, y estaba compuesto por marihuana prensada, distribuida en bloques, lista para su comercialización.

De acuerdo con el reporte militar, se retiraron de circulación aproximadamente 1,5 millones de dosis de esta sustancia.

El destino de las personas detenidas

Los dos ciudadanos colombianos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial. La camioneta utilizada para el transporte también quedó bajo custodia, como parte de la evidencia del caso.

El Ejército Ecuatoriano mantiene operativos en las provincias de la frontera norte, con énfasis en el control del narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.

Las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso con la seguridad nacional y anunciaron que continuarán ejecutando operativos coordinados para frenar el avance del narcotráfico en el país.

