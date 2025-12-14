La Policía Nacional decomisó 555 kilos de cocaína que estaban ocultos en un compartimento clandestino de un camión que circulaba por el cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador.

Hallan 555 kilos de cocaína ocultos en camión en Otavalo

El hallazgo se produjo durante un operativo de control realizado el 13 de diciembre de 2025 por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, como parte del operativo denominado Encuentro 147.

Control en carretera y hallazgo de una caleta

Los uniformados aplicaron técnicas de perfilamiento e interdicción en carreteras y detuvieron la marcha de un camión tipo plataforma para una inspección de rutina.

Durante el registro, los agentes detectaron un compartimento oculto en la parte inferior del vehículo. En su interior encontraron decenas de paquetes tipo ladrillo, identificados con un logotipo con el número 007, que contenían sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Conductor aprehendido

La Policía aprehendió al conductor del camión, identificado como Pedro P.. El detenido fue puesto a órdenes de la autoridad judicial competente para el respectivo trámite legal.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención y el resultado del operativo, que permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga destinada al tráfico ilícito.

Millones de dosis fuera del mercado

Según el reporte policial, el cargamento equivale a aproximadamente 5,5 millones de dosis de cocaína. En el mercado nacional, la droga tendría un valor estimado de 1,26 millones de dólares. Mientras que en el mercado internacional alcanzaría cerca de 16,6 millones de dólares.

Con este resultado, la Policía señaló que se afecta de forma directa a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.

