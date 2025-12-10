Un siniestro de tránsito registrado el 9 de diciembre de 2025 terminó convirtiéndose en un caso de presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Los agentes del Bloque de Seguridad acudieron al lugar para atender lo que parecía un choque común. Sin embargo, las unidades de investigación detectaron varias anomalías en uno de los automotores implicados.

Esa alerta motivó una revisión del vehículo y permitió a los uniformados identificar una caleta ubicada en la parte posterior. El hecho ocurrió en Otavalo.

¿Qué encontraron los agentes?

Los policías abrieron el compartimento y encontraron varios paquetes envueltos con cinta negra, que contenían marihuana.

La inspección concluyó con el hallazgo de 35 paquetes, cuyo valor en el mercado nacional asciende a 11 936,98. Los agentes procedieron con la aprehensión del conductor del automotor, identificado como Sergio V.

La intervención cerró un operativo que se desarrolló en el sitio del siniestro. Las unidades antidrogas realizaron el levantamiento de indicios, coordinaron los procedimientos con las autoridades competentes y trasladaron la sustancia hasta los laboratorios para la verificación correspondiente.

La Policía destacó que el hallazgo evitó que una cantidad considerable de droga llegue a circuitos de distribución local. La institución insistió en que los controles en carreteras y zonas urbanas continúan como parte de su estrategia para frenar la actividad del crimen organizado.