Policía capturó a más de 400 personas en el último mes en Ecuador

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Más de 400 personas fueron capturadas durante los operativos que la Policía Nacional ejecutó en Ecuador entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2026. Las unidades de investigación realizaron 878 intervenciones como parte de la Estrategia Operacional 3D, enfocada en combatir al crimen organizado y delitos relacionados.

Los agentes también se incautaron de 965,38 kilos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y 5 480,85 dólares en efectivo, dinero que estaría relacionado con actividades delictivas. Las operaciones además permitieron afectar a 28 células de organizaciones y estructuras criminales, entre ellas Águilas, Choneros, Lobos y R7.

Capturas y decomiso de armas

La Policía capturó a 415 personas durante la semana de operativos. Entre ellas figura un Individuo de Interés Penal Relevante (IIPR). Las acciones investigativas buscaron debilitar las estructuras delictivas y afectar sus actividades.

Los agentes decomisaron 89 armas de fuego y 6 259 cartuchos. Con estas acciones, la Policía buscó reducir el riesgo de que estos elementos lleguen a manos de grupos delictivos y sean utilizados contra la ciudadanía.

Los operativos también permitieron recuperar 59 automotores reportados como robados. Además, los uniformados aprehendieron 60 vehículos relacionados con diferentes investigaciones.

En Guayas, la Policía capturó a seis presuntos extorsionadores. Entre ellos estaba alias ‘Pin’, considerado un Individuo de Interés Penal Relevante. El hombre registra antecedentes por asesinato, tráfico de drogas y receptación. Además, según la información policial, sería líder de una facción del grupo delictivo organizado Los Águilas. Otros de los detenidos también registran antecedentes por diferentes delitos.

Operativos contra el tráfico de drogas y la extorsión

Uno de los procedimientos destacados ocurrió en El Oro. Allí, los agentes frustraron el envío de dos toneladas de cocaína hacia Suecia. El operativo antinarcóticos permitió identificar e intervenir un contenedor que trasladaba un cargamento con ese destino.

Durante la inspección, un can detector alertó sobre la presencia de sustancias ocultas entre las cajas. Los agentes revisaron el cargamento y encontraron 2 040 bloques de cocaína, con un peso aproximado de 2 040 kilogramos.

Otro caso ocurrió en Santo Domingo de los Tsáchilas. La Policía capturó a un hombre requerido por extorsión. El sospechoso registra antecedentes por hurto y robo, además de una denuncia por el presunto delito de violación.

Según la investigación, el implicado utilizaba amenazas, intimidación y coacción para presionar psicológicamente a sus posibles víctimas y conseguir fines extorsivos.

La Policía Nacional pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades y entregar información sobre actividades delictivas. Para ello habilitó la línea 1-800 DELITO (335486) y el 131 PLAN RECOMPENSAS. La institución señaló que la información oportuna y confidencial permite fortalecer las investigaciones y prevenir delitos.

#IMPORTANTE ||



415 CAPTURADOS Y ORGANIZACIONES DELICTIVAS AFECTADAS A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CONTUNDENTES OPERATIVOS INVESTIGATIVOS



La #PolicíaEcuador, en el marco de la #EstrategiaOperacional3D, ejecutó 878 operativos investigativos del 31 de agosto al 06 de septiembre de… pic.twitter.com/3T52U9P36E — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 8, 2026

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