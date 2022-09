Solo 16% de patrulleros en Santo Domingo se halla en buen estado

Uno de los patrulleros con fallas estructurales recorre los barrios de una vía en mal estado en Santo Domingo. Foto: Cortesía

Bolívar Velasco Redactor (I)

Los policías han tenido que dejar su habitual zona de operación para remolcar a otros compañeros, cuyos patrulleros se han averiado en plenas labores.

Estos pedidos de auxilio mecánico se vienen repitiendo en Santo Domingo de los Tsáchilas, ante las fallas operativas y problemas en las carrocerías de los autos que utilizan los agentes de la Policía. En denuncias ciudadanas quedaron los registros.

Moradores de los sectores Plan de Vivienda, Libre Ecuador y Heriberto Maldonado fotografiaron los autos averiados y pidieron que las autoridades interviniesen.

Esas zonas son altamente conflictivas por la venta de droga y riñas. Este Diario accedió a esas gráficas y en cada una se observa el daño en los guardachoques de los autos marca Kia del año 2015.

Otros presentan fallas en las puertas y la cabina; incluso tienen los forros de los asientos rotos. Los problemas mecánicos, en cambio, impiden que los autos avancen a altas velocidades o que se dañen cuando llegan a terrenos empedrados y calles con baches.

Los uniformados reconocen que estos inconvenientes dificultan los procedimientos; por ejemplo, para acudir a los pedidos de patrullajes en zonas peligrosas.

A los territorios rurales ya no pueden llegar, dice la presidenta de la Junta Parroquial Luz de América, Ximena Orozco.

Los habitantes de ese sitio atestiguaron robos y asesinatos el mes pasado. Los requerimientos de auxilio no fueron solventados a tiempo por las dificultades logísticas que tiene la Policía, aseguró.

En la ciudad de la capital tsáchila también hay preocupación, ya que esta falta de respuesta oportuna incide en los delitos.

Tan solo el último fin de semana se registraron ocho muertes violentas, entre esas las cuatro ocurridas en un night club. La provincia sumó 96 crímenes en lo que va de este año. Entre enero y agosto del año pasado sucedieron 35.

Si bien la mayoría están relacionadas por la violencia criminal entre bandas delictivas, hay otras que se deben a las amenazas cumplidas, extorsiones o ajustes de ­cuentas, explica el analista en seguridad Kléber Carrión.

Un déficit alto

Según la Comandancia de Policía, en el momento solo hay 22 patrulleros operativos para atender las tareas de seguridad ciudadana.

El año pasado fueron contabilizadas 135 patrullas, 164 motos y 50 bicicletas, según consta en el informe de la rendición de cuentas de la Subzona de la Policía local.

Esto significa que el 84% de toda la flota de patrulleros no está en buenas condiciones. Pero Gustavo Játiva, jefe subrogante de la Policía, informó que no necesariamente están fuera de servicio. En declaraciones a medios locales dijo lo siguiente: “Es cierto que no se encuentran en buenas condiciones, pero están rodando”. El oficial habló de las gestiones para restablecer la operatividad de los automotores; entre esas, los mantenimientos.

El año pasado se realizó la contratación de mecánica y mantenimiento preventivo de patrulleros por USD 168 530 y para motocicletas fue por USD 172 700.

El deterioro del parque automotor lo conoce el Ministerio del Interior. El secretario de esta cartera, Patricio Carrillo, indicó en junio pasado que los patrulleros han sobrepasado los 500 000 kilómetros de recorrido.

Y que se evalúa cuáles pueden ser recuperados para las intervenciones mecánicas, debido a que la Contraloría pudiera observar estos procedimientos, que tienen el carácter de sancionatorios.

“Hay el número suficiente (de patrulleros) para atender las necesidades actuales. Habrá una renovación a escala nacional con 4 000 vehículos y 10 000 buses, camionetas y motos”. Pero no es el único problema que se tiene en la flota vehicular.

La Policía Nacional emitió la circular Nº PN-DNL-QX-2022-0230-C, el pasado 2 de febrero, allí deja en evidencia la urgencia para que los autos sean intervenidos por una anormalidad en las emisiones de gases.

El pedido puntual dice: “Establecer como prioridad la revisión, reparación o reemplazo de partes del sistema de escape de gases, principalmente el catalizador”.

El pronunciamiento se originó tras las muertes de policías en los interiores de los patrulleros, como producto de la inhalación de esos gases mientras dormían.

El Ministerio de Gobierno informó que el presupuesto para el mantenimiento de patrulleros es el segundo rubro más importante. En 2021 se destinaron USD 2,31 millones a escala nacional.

30 Operaciones Militares realizó el Batallón Montúfar en la provincia, el último fin de semana. 810 vehículos fueron revisados.

2300 Operativos se realizaron en Santo Domingo, entre el 5 y 11 de septiembre. Unas 44 personas fueron detenidas.