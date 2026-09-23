Padre e hijo reciben la pena máxima por femicidio en Santo Domingo

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La justicia penal emitió un fallo sancionatorio agravado contra dos ciudadanos involucrados en la muerte violenta de una mujer ocurrida a finales de 2023. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales dictaron una severa sentencia por femicidio, imponiendo una condena de 34 años y ocho meses de cárcel para Frank Alexis L. S. en calidad de autor directo, mientras que su padre, Hernán Franklin L. I., fue condenado a cumplir 17 años y cuatro meses de reclusión en calidad de cómplice del delito.

Condena judicial y sentencia por femicidio agravado

La determinación de los magistrados se fundamentó en las circunstancias comprobadas del ataque violento. Para fijar la cuantía punitiva de la sentencia por femicidio, los juzgadores aplicaron el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), complementado con las circunstancias agravantes estipuladas en el artículo 47 y 48 del mismo compendio legal, castigando la alevosía y la vulnerabilidad en que se colocó a la víctima.

Traslado bajo engaño desde la capital hacia La Concordia

Los antecedentes del crimen se remontan al 16 de diciembre de 2023. En esa fecha, Frank Alexis L. S. planificó un supuesto viaje de recreación y convenció a su pareja sentimental de salir desde la ciudad de Quito con rumbo al cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Al arribar a dicha jurisdicción provincial, ambos se reunieron con Hernán Franklin L. I. y se movilizaron de manera conjunta hacia las riberas del río Blanco.

Ataque físico y hallazgo del cuerpo en el afluente

En las orillas del afluente se desató la agresión mortal. Según las reconstrucciones periciales, el padre golpeó violentamente a la víctima en la cabeza empleando una roca, luego procedió a estrangularla y finalmente la sumergió para ahogarla en las aguas.

Cuatro días después de la desaparición, el 20 de diciembre de 2023, las brigadas de búsqueda ubicaron el cuerpo sin vida de la ciudadana flotando en el sector del río Blanco.

Pruebas técnicas, videos de seguridad y confesión

El sustento acusatorio incorporó peritajes técnicos de audio y video extraídos de los dispositivos de una gasolinera ubicada a la salida de Quito, donde se captó a la pareja abordando el automotor. Otras grabaciones comerciales documentaron el instante en que el progenitor subió al vehículo.

Como prueba clave, los peritos recuperaron el vehículo de la víctima en los alrededores del domicilio de familiares de los procesados, sumado a que el propio Frank Alexis L. S. declaró en la audiencia en calidad de testigo presencial detallando el accionar de su padre.

Preguntas frecuentes sobre la condena por femicidio para padre e hijo en Santo Domingo

❓ ¿Qué penas recibieron los acusados en la sentencia por femicidio?

El autor directo recibió 34 años y ocho meses, y su cómplice 17 años y cuatro meses de reclusión.

El Tribunal de Garantías Penales aplicó agravantes procesales para elevar el tiempo de encierro de ambos involucrados.

❓ ¿Dónde y en qué fecha ocurrió el ataque contra la mujer?

En el río Blanco, en La Concordia, el 16 de diciembre de 2023.

La víctima fue llevada desde Quito bajo el argumento de un viaje de paseo familiar antes de ser interceptada y asesinada.

❓ ¿Cómo encontraron las autoridades el cuerpo de la víctima?

Su cuerpo fue localizado flotando en las aguas del río Blanco el 20 de diciembre de 2023.

Las pericias forenses confirmaron que la víctima presentaba contusiones en la cabeza por una roca, asfixia y ahogamiento.

❓ ¿Dónde hallaron el vehículo que pertenecía a la víctima?

En las inmediaciones del inmueble de familiares de uno de los sentenciados.

El automotor fue localizado e inspeccionado por peritos policiales como evidencia material determinante para el caso penal.

❓ ¿Qué evidencias audiovisuales demostraron el traslado y abordaje del vehículo?

Cámaras de seguridad de una estación de servicio en Quito y de un local comercial.

Las grabaciones periciales registraron a la pareja saliendo de la capital y el posterior abordaje del progenitor en el camino.

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