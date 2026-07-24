Operativo en Santa Elena destapa presunta red dedicada a la manipulación de procesos penales

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron la madrugada de este viernes 24 de julio un operativo en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Esta intervención se centró en una investigación por presunta delincuencia organizada vinculada a una supuesta red de corrupción que operaba en esa jurisdicción.

Allanamientos y detenciones

Durante el operativo, los agentes realizaron cinco allanamientos en Santa Elena. Como resultado, detuvieron con fines investigativos a un funcionario de la Fiscalía, un abogado y una mujer que, según las investigaciones, colaboró con ambos. La Fiscalía informó sobre estas acciones a través de sus canales oficiales.

Manipulación de causas penales

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las tres personas formarían parte de una estructura dedicada al cobro de dádivas y a la manipulación ilícita de causas penales activas. Las investigaciones apuntan a que esta supuesta red intervenía en procesos judiciales para favorecer a ciudadanos procesados por distintos delitos. Entre ellos se encuentran casos relacionados con extorsión, tráfico de explosivos y abuso sexual, además de otras infracciones mencionadas por la institución.

Buzón de Transparencia como fuente de denuncia

La institución explicó que conoció la presunta existencia de esta red a través del Buzón de Transparencia. Según la información recibida por ese canal, las personas investigadas operaron desde una oficina paralela. De acuerdo con la denuncia, ese espacio se utilizaba para negociar procesos y causas penales activas. La Fiscalía sostiene que desde esa oficina se realizaban gestiones para beneficiar a personas involucradas en procesos judiciales.

Evidencias recopiladas durante el operativo

Durante los cinco allanamientos, los equipos investigadores levantaron varios indicios para incorporarlos a la investigación. Entre los elementos encontrados se incluyen documentos, computadoras, dinero en efectivo, expedientes fiscales, equipos de videovigilancia y joyas.

Estado actual de la investigación

La Fiscalía indicó que todos estos indicios forman parte de las evidencias recopiladas durante el operativo desarrollado en La Libertad. Sin embargo, no informó sobre nuevas personas detenidas ni ofreció más detalles respecto al avance de la investigación. El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con la presunta red de corrupción y la supuesta manipulación de causas penales activas en la provincia de Santa Elena.

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