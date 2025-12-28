Las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante el Bloque de Seguridad, ejecutaron una operación militar de seguridad tras una alerta por baja de presión en el poliducto en Playas.

El operativo de protección hidrocarburífera se desarrolló en el cantón Playas. El objetivo fue proteger el poliducto nacional y combatir el robo de combustible en la Costa.

Retención de tanquero y evidencias incautadas

Durante el control militar en infraestructura petrolera, las unidades lograron la retención de un vehículo tipo tanquero que salía desde la línea del poliducto. Se presume que los detenidos están vinculados a la extracción ilegal de diésel.

En el sitio se incautaron aproximadamente 2 000 galones de combustible diésel, además del decomiso de 25 metros de manguera y la incautación de dos válvulas de alta presión.

Aprehensiones y perforación clandestina detectada

Como resultado del operativo de seguridad, se registró la aprehensión de dos ciudadanos y la detección de una perforación clandestina en el poliducto.

Las autoridades activaron y cumplieron los protocolos legales correspondientes, reforzando la lucha contra el contrabando de combustible y la defensa de activos estratégicos.

