Militares descubren válvulas ilícitas en el poliducto para robo de combustible

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ejército Ecuatoriano evitó el robo de 4 000 galones de diésel durante una operación de seguridad hidrocarburífera ejecutada en el sector Santa Cecilia, en el cantón Lago Agrio. La intervención permitió frenar una actividad ilícita que afectaba al poliducto estatal y proteger un recurso estratégico del Estado. La acción la lideró el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, como parte de los controles permanentes en zonas sensibles de la Amazonía.

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La operación se activó tras una alerta emitida por Petroecuador, que reportó una baja de presión en el sistema de transporte de combustibles. Con esa información, las unidades militares se movilizaron de forma inmediata al área señalada. En el sitio, el personal confirmó la manipulación ilegal del poliducto y aseguró los indicios relacionados con el intento de sustracción de diésel.

Alerta de Petroecuador y despliegue militar

El aviso por la caída de presión permitió ubicar el punto exacto de la intervención clandestina. Al llegar al sector Santa Cecilia, los militares identificaron dos camiones conectados directamente al poliducto estatal. Los vehículos utilizaban una manguera de alta presión para extraer el combustible de manera ilegal. La conexión incluía, además, un acople clandestino y una válvula de alta presión instalada para facilitar el robo.

Durante el operativo, los soldados detectaron una vivienda que funcionaba como escondite y punto de apoyo para esta actividad ilícita. El inmueble servía para almacenar equipos y coordinar la sustracción del combustible. Al notar la presencia militar, los conductores de los camiones abandonaron el lugar y huyeron, dejando atrás los vehículos y todo el material empleado en el intento de robo.

El Ejército decomisó 150 metros de manguera de alta presión, además de los accesorios utilizados para la conexión ilegal al sistema de transporte de hidrocarburos. Con esta intervención, los uniformados evitaron que los 4 000 galones de diésel salieran del poliducto.

Evidencias aseguradas y compromiso institucional

El personal militar aseguró todas las evidencias conforme con los procedimientos legales vigentes. Luego, puso los indicios a órdenes de las autoridades competentes para que continúen con los trámites correspondientes. Las acciones se desarrollaron en coordinación con los protocolos establecidos para este tipo de delitos, que afectan directamente a la infraestructura estratégica del país.

El Ejército Ecuatoriano señaló que estas operaciones forman parte de su labor permanente para proteger los recursos del Estado. Los soldados reiteraron su compromiso de combatir las economías ilícitas vinculadas al robo de combustibles y de fortalecer la seguridad en zonas donde operan redes dedicadas a estas actividades. Con este operativo en Sucumbíos, la institución reafirmó su rol en la defensa de los intereses nacionales y en el resguardo de la infraestructura hidrocarburífera.

𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒓𝒐𝒃𝒐 𝒅𝒆 𝟒.𝟎𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒏 𝑺𝒖𝒄𝒖𝒎𝒃𝒊́𝒐𝒔#Sucumbíos | Como resultado de una operación militar de seguridad hidrocarburífera, el Ejército Ecuatoriano, a través del Cuerpo de Ingenieros del… pic.twitter.com/dk3ngvNCLD — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) December 16, 2025

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