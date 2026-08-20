Operativo en Manabí deja cuatro detenidos por presunta trata de adolescentes

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron la madrugada del 20 de agosto de 2026 el operativo Fénix 0433 en Manabí. La intervención permitió detener a cuatro personas y realizar cinco allanamientos por una investigación sobre una presunta estructura dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Las autoridades señalan que las principales víctimas serían adolescentes en condición de vulnerabilidad.

La investigación comenzó después de que la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT) localizara y rescatara a una adolescente de 16 años reportada como desaparecida. Según las diligencias, la menor habría sido víctima de explotación sexual. A partir de ese caso, los investigadores ampliaron las pesquisas y detectaron a otros posibles involucrados, además de indicios sobre la posible existencia de más víctimas menores de edad.

Investigación identificó a una presunta estructura relacionada con Los Choneros

Las labores de investigación permitieron identificar una presunta estructura delictiva relacionada con Los Choneros. De acuerdo con los elementos recopilados, sus integrantes habrían captado, trasladado y acogido a adolescentes para llevarlas a centros de diversión nocturna, moteles e inmuebles.

En esos lugares, las adolescentes presuntamente eran sometidas a explotación sexual. Los investigadores también identificaron mecanismos que los sospechosos habrían utilizado para ejercer control, sometimiento y dominio sobre las víctimas.

Entre esas prácticas aparece el uso de tatuajes como una señal de pertenencia. Según la investigación, esta medida habría servido para reforzar el control sobre las adolescentes.

La UNAT coordinó la intervención con la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) de la Fiscalía General del Estado y recibió apoyo de OUR RESCUE. Con los elementos reunidos durante las pesquisas, los equipos ingresaron a los inmuebles que habían identificado previamente.

Cinco allanamientos dejaron cuatro detenidos

Los agentes ejecutaron cuatro allanamientos en el cantón El Carmen y otro en Bahía de Caráquez. La Fiscalía General informó que las diligencias dejaron cuatro personas detenidas y permitieron levantar varios indicios, entre ellos teléfonos celulares.

Los detenidos son Steven M., de 22 años; Anthony C., de 25; Andy B., de 21; y Jhon C., de 25. Los dos primeros registran antecedentes por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Andy B. y Jhon C. no registran antecedentes.

Durante el operativo, los agentes encontraron siete terminales móviles. La Policía y la Fiscalía pusieron a los detenidos y los indicios a órdenes de la autoridad competente, que continuará con las diligencias legales e investigativas correspondientes.

La intervención forma parte de las acciones institucionales destinadas a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales. Las autoridades también buscan proteger a niñas, niños y adolescentes frente a delitos que afectan su libertad, integridad y dignidad.

La Policía Nacional señaló que mantiene acciones especializadas contra la trata de personas y la explotación sexual, con énfasis en la protección de menores de edad en condición de vulnerabilidad. La institución reafirmó su compromiso de enfrentar a las estructuras delictivas que atentan contra los derechos y la dignidad de las personas.

La Fiscalía General, por su parte, informó que lideró los allanamientos realizados en El Carmen y Bahía de Caráquez dentro de la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual.

#ATENCIÓN | #Manabí: esta madrugada, en el marco de una investigación por presunta #TrataDePersonas con fines de explotación sexual, #FiscalíaEc lideró allanamientos en #ElCarmen y #BahíaDeCaráquez, que dejaron 4 personas detenidas.



En el operativo se levantaron varios indicios,… pic.twitter.com/MBHPeGtYNR — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 20, 2026

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