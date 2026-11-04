Operativo Libertad 1192 captura a una presunta integrante de red de extorsión en Buena Fe

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Una persona fue aprehendida durante el Operativo Libertad 1192, ejecutado por la Dirección Nacional Antisecuestros y Extorsión (DINAE-UNASE), dentro de una investigación por presuntos hechos de extorsión en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Así lo informó el Ministerio del Interior Ecuador el martes 3 de noviembre de 2026.

Según la información difundida por las autoridades, la intervención se realizó en el marco de exigencias de dinero dirigidas contra una comerciante de esa localidad.

Aprehendida por presunta vinculación con extorsiones

Sin especificar el nombre, las autoridades informaron que el operativo permitió la aprehensión de una persona presuntamente relacionada con una red extorsionadora.

La acción fue ejecutada por personal especializado de la DINAE-UNASE como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional contra este tipo de delitos.

Evidencia incautada durante el operativo

Durante la intervención también se decomisó un terminal móvil, el cual fue incorporado como indicio dentro de las investigaciones.

El Ministerio no precisó las circunstancias en las que se habrían producido las presuntas exigencias económicas.

Presunta red de extorsión en Buena Fe

❓ ¿Qué fue el Operativo Libertad 1192 en Buena Fe? Fue un operativo que permitió la aprehensión de una persona presuntamente vinculada a una red extorsionadora.

La intervención fue ejecutada por la Dirección Nacional Antisecuestros y Extorsión (DINAE-UNASE) dentro de una investigación por presuntos hechos de extorsión en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. ❓ ¿Por qué se realizó el Operativo Libertad 1192? Porque se investigaban presuntas exigencias de dinero contra una comerciante de Buena Fe.

Según la información difundida por las autoridades, la intervención se desarrolló en el marco de una investigación relacionada con presuntos hechos de extorsión dirigidos contra una comerciante de esa localidad. ❓ ¿Cuántas personas fueron aprehendidas durante el operativo? Una persona fue aprehendida.

Las autoridades no revelaron la identidad del sospechoso, pero señalaron que estaría presuntamente relacionada con una red dedicada a actividades extorsivas. ❓ ¿Qué evidencias fueron decomisadas en el Operativo Libertad 1192? Se decomisó un terminal móvil.

El dispositivo fue incorporado como indicio dentro de la investigación que llevan adelante las autoridades para esclarecer los hechos denunciados. ❓ ¿Qué información no ha sido detallada sobre este caso de presunta extorsión? No se han precisado las circunstancias de las presuntas exigencias económicas.

El Ministerio del Interior informó sobre la aprehensión y el decomiso de evidencia, pero no detalló cómo se habrían producido las amenazas o solicitudes de dinero investigadas.

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