Mega operativo para desarticular una red de narcotraficantes en Guayaquil

La operación dejó a cinco personas detenidas; una de ellas tiene antecedentes penales. Foto: Twitter @CmdtPoliciaEc

Redacción El Comercio (I)

El mega operativo se ejecutó la madrugada de este viernes, 12 de agosto de 2022. La Unidad Nacional de Delitos Transnacionales de la Policía desarrolló una importante operación contra las mafias del narcotráfico que operan en Guayaquil.

Los reportes oficiales indican que cinco personas de estas organizaciones delictivas fueron detenidas cuando coordinaban el traslado de 224 bloques de droga por vías terrestres.

Las investigaciones señalan que los sospechosos se encargaban de llevar el alcaloide a bodegas clandestinas de la ciudad. Allí las almacenaban por varios días hasta juntar una importante carga.

Con apoyo internacional de @USembassyEC y #HSI se incautó 224 bloques de cocaína en #GYE que tenían como destino países de Centroamérica y Norteamérica.



En esta operación se detuvo a 05 personas miembros de un presunto grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas a gran escala. pic.twitter.com/snkNwnQc5d — GraD. Fausto Salinas Samaniego (@CmdtPoliciaEc) August 12, 2022

Después, la droga era trasladada a pistas clandestinas para ser enviadas con avionetas a Centroamérica y EE.UU.

Entre los detenidos están Jose C., de 33 años, Jhonny C., de 24 años, Walter C., de 36 años, Cristhian B., de 25 años y Joad C., de 27 años.

Este último registra una orden de captura por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En cambio, los otros cuatro detenidos no registran antecedentes penales.

La noticia de este operativo fue informada por el comandante de la Policía, Fausto Salinas. El máximo oficial indicó en su cuenta de Twitter que este operativo se realizó con apoyo internacional de la embajada de Estados Unidos.