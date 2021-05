Niña fue hallada muerta en habitación; padre dice se quitó la vida por un juego en línea

El Diario (Manabí)

Una niña de 14 años de edad, fue hallada sin vida en una de las habitaciones de su casa en el recinto Paraíso de Chobo del cantón Milagro, provincia de Guayas, en la Costa del Ecuador.

María José Salazar, oficial de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), dijo que Emily fue encontrada ahorcada la tarde del miércoles 26 de mayo del 2021 en uno de los dormitorios de la vivienda. Los familiares salieron a realizar compras y al retornar encontraron a la menor muerta.

La uniformada señaló que, supuestamente, el juego en línea Amon Us la habría llevado al suicidio. De acuerdo con la información que recibió Salazar del padre de la menor, Emily cambió su forma de actuar desde hace un año atrás, cuando inició contacto con personas de otros países que participaban en esa plataforma.

Los padres solían quitarle el teléfono para que dejara de jugar. A pesar de notar el comportamiento extraño de la niña, sus progenitores nunca imaginaron que habría consecuencias fatales.

Among Us es un videojuego online en el que pueden participar de 4 a 10 personas, y donde una o dos de ellas (depende del número de usuarios) son asignadas en una misión como enemigos que deben matar a los demás sin que el resto sepa de quién se trata. Durante la jugada, unos tienen que intentar no ser descubiertos y los demás deben identificarlos.

Las autoridades policiales exhortan a los padres de familia a controlar el uso que sus hijos le dan a los dispositivos móviles, pues no siempre son para fines educativos.