El neonato prematuro del Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil falleció este viernes 29 de agosto de 2025, según confirmó Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo. El 26 de agosto, las autoridades denunciaron el caso de presunta mala práctica médica ante la Fiscalía.

Más noticias:

Edgar Lama confirmó el fallecimiento del neonato prematuro en hospital del IESS de Guayaquil

Agustín, neonato que nació con seis meses de edad, en el hospital Los Ceibos del IESS en Guayaquil, falleció este viernes, informó el presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama.

El IESS denunció un presunto caso de mala práctica médica y presentó los documentos a la Fiscalía.

Edgar Lama se solidarizó con la familia y explicó que la madre tuvo una infección grave de vías urinarias que precipitó el parto.

Le puede interesar: IESS investiga presunta mala práctica en hospital de Guayaquil; este es el caso

Por esta razón, se hicieron “exámenes apresurados y no tuvieron la debida pericia y atención los médicos encargados”.

Lama agregó que hay un Comité de Bioética analiza este caso y el IESS adjuntará este informe a la denuncia.

“Estas personas han sido desvinculadas de sus funciones y, de resultar culpables, no volverán a tener un paciente nunca más”, recalcó.

Lama aseguró que este caso ha conducido a iniciar una investigación a escala nacional de las instituciones y los procesos que manejan para poder asegurar la calidad de la atención para todos los ciudadanos.

El caso de presunta mala práctica médica en hospital del IESS de Guayaquil que terminó en la muerte del niño prematuro

El 26 de agosto, el IESS informó que investiga una presunta mala práctica médica en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil, este martes.

La alerta se encendió desde que se trasladó a un recién nacido prematuro a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).

El IESS dijo que, ante la gravedad de este hecho, se activó un protocolo de auditoria interna para determinar responsabilidades.

Le puede interesar: Aquiles Alvarez y Humberto Plaza se enfrentan por muerte de 12 bebes en Hospital de Guayaquil

Medidas

Los profesionales de salud implicados fueron separados de sus funciones.

Además, el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía para que inicie la investigación correspondiente conforme a lo normativa.

“Brindaremos todas las facilidades y el acompañamiento a la familia. Reafirmamos nuestro compromiso

con la transparencia, ética y respeto a la vida”, señaló el IESS.

Más noticias: Asamblea Nacional dispone inspecciones quincenales en hospitales públicos

Finalmente, se solicitó a la ciudadanía esperar los resultados oficiales de la investigación.

El #IESSComunica que activó un protocolo de auditoría interna ante la presunta mala praxis en @IESS_Ceibos ⬇️ pic.twitter.com/tEQ9EdXccI — IESS (@IESSec) August 26, 2025

Enlace externo: IESS

Te recomendamos