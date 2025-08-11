El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, se enfrentaron en redes sociales entre el domingo 10 y este lunes 11 de agosto de 2025 por el caso de la muerte de los 12 bebes en el Hospital Universitario de Guayaquil, el pasado 9 de agosto.

Tras confirmarse la muerte de 12 bebes en el Hospital Universitario de Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez y el gobernador de Guayas, Humberto Plaza, protagonizaron un enfrentamiento en redes sociales.

Alvarez aseguró, en la red social X, que la muerte de los neonatos fue por la falta de cánulas nasales.

Como Alcalde de Guayaquil, como padre de familia me siento conmovido por el fallecimiento de niños en un hospital estatal. Les ruego señores médicos informarnos cuantas cánulas faltan para comprarlas inmediatamente. Solucionamos sin problema. De corazón.

Esto es demasiado… — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 10, 2025

El gobernador Humberto Plaza rechazó esta aseveración, la calificó de “patraña” y, en una de las publicaciones, puso como hashtag la palabra “mentiroso”.

“Como Gobernador del Guayas y junto al zonal del MSP, he realizado una inspección al Hospital Universitario de Guayaquil, verificando que lo afirmado por este irresponsable sujeto es totalmente falso”, sostuvo.

Agregó que: “Jugar con el dolor ajeno, por otro lado, es una bajeza inexcusable”.

Como Gobernador del Guayas y junto al zonal del MSP, he realizado una inspección al Hospital Universitario de Guayaquil, verificando que lo afirmado por este irresponsable sujeto es totalmente falso.

Jugar con el dolor ajeno, por otro lado, es una bajeza inexcusable.#Mentiroso https://t.co/1uN6kHq7g7 — Humberto Plaza A (@HumbertoPlazaA) August 10, 2025

El Gobernador publicó fotografías del Hospital, señalando: “Aquí la realidad: instalaciones impecables, todo limpio y equipos nuevos que funcionan bien“.

Respuesta

La tarde de este lunes 11 de agosto, Aquiles Alvarez respondió a Plaza, se ratificó en que la muerte de los bebés en el Hospital de Guayaquil fue por falta de cánulas y calificó al Gobernador de “peón” y “vasallo”.

“Me encantaría estar equivocado sobre los niños fallecidos, pero lamentablemente no es así. Su actitud confirma que es un peón sin carácter, dedicado a defender lo indefendible y a encubrir el desastre que su gobierno ha hecho con el país”, dijo Alvarez.

Alvarez agregó que el Gobernador del Guayas busca “pleito” con él, los hospitales colapsan, los médicos trabajan sin insumos, las madres lloran a sus hijos recién nacidos muertos.

Además, se ponen bombas en la bahía, vacunan a negocios y casas todos los días y la delincuencia “campea en cada rincón”.

“Le adelanto que no perderé un segundo en su pelea, porque para mí un vasallo como usted no tiene ni peso ni voz. Qué vergüenza que el Guayas tenga un gobernador de su nivel”, agregó.

Me encantaría estar equivocado sobre los niños fallecidos, pero lamentablemente no es así. Su actitud confirma que es un peón sin carácter, dedicado a defender lo indefendible y a encubrir el desastre que su gobierno ha hecho con el país.



Mientras los hospitales colapsan, los… https://t.co/E496JEgALf — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 11, 2025

