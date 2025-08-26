El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) investiga una presunta mala práctica médica en el Hospital Los Ceibos, en Guayaquil, anunció este martes 26 de agosto de 2025.

El caso por el que el IESS investiga una presunta mala práctica médica en hospital de Guayaquil

El IESS informó que investiga una presunta mala práctica médica en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil, este martes.

La alerta se encendió desde que se trasladó a un recién nacido prematuro a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).

El IESS dijo que, ante la gravedad de este hecho, se activó un protocolo de auditoria interna para determinar responsabilidades.

Medidas

Los profesionales de salud implicados fueron separados de sus funciones.

Además, el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía para que inicie la investigación correspondiente conforme a lo normativa.

“Brindaremos todas las facilidades y el acompañamiento a la familia. Reafirmamos nuestro compromiso

con la transparencia, ética y respeto a la vida”, señaló el IESS.

Finalmente, se solicitó a la ciudadanía esperar los resultados oficiales de la investigación.

El #IESSComunica que activó un protocolo de auditoría interna ante la presunta mala praxis en @IESS_Ceibos ⬇️ pic.twitter.com/tEQ9EdXccI — IESS (@IESSec) August 26, 2025

