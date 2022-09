Ministro dice que esposo de abogada desaparecida está prófugo

Imagen referencial. El ministro del Interior, Patricio Carrillo dio a conocer que el esposo de María Belén Bernal, reportada como desaparecida, está prófugo. Foto: Twitter.

El ministro de Interior, Patricio Carrillo informó este jueves, 14 se septiembre de 2022, que el esposo de la abogada María Belén Bernal, reportada como desaparecida, está prófugo.

“Hemos realizado un bloque de búsqueda para localizarlo a él y a la persona desaparecida”, dijo Carrillo en una entrevista para Teleamazonas.

El Ministro detalló que Germán Cáceres luego de que rindió su versión sobre la desaparición de su esposa se desconoce su paradero.

"Hay mucha información que ya no la puedo revelar por estar en investigación previa. Pero estamos adelantando. Lamentamos muchísimo que haya ocurrido este acto. Estamos trabajando conjuntamente con la familia", explicó.

Carrillo puntualizó que existe el registro de que Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía, pero no hay registro de su salida. "Hay registro de un vehículo conducido por su esposo, con vidrios polarizados, al cual no revisaron y no se percataron si salió o no con su esposa".

En este sentido, el Ministro señaló que están articuladas las estructuras de investigación de la Policía con la Fiscalía para ubicar a las dos personas "la una que sigue sin presentarse a la unidad de justicia y la otra en calidad de desaparecida".

Desaparicón de María Belén Bernal

La abogada María Belén Bernal Otavalo se encuentra desaparecida desde el 11 de septiembre de 2022. Según la Fiscalía ella fue vista por última vez en el sector de Miravalle, en Quito.

La madre de María Belén aseguró que su hija fue vista por última vez cuando ingresaba a la Escuela Superior de Policía, que se encuentra en la avenida Manual Córdova Galarza, en Pusuquí, norte de Quito.

Acciones de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado detalló las acciones que ha venido ejecutando en torno a la desaparición de María Belén Bernal.

"Para localizar a María Belén B. O. Fiscalía ha dirigido sobrevuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía y quebradas aledañas, ejecutado allanamientos y tomado versiones; y continúa con diligencias para dar con el paradero de la ciudadana", escribió Fiscalía en su cuenta de Twitter el 13 de septiembre de 2022.

Pronunciamiento de la Policía

La institución policial escribió en su red social Twitter: "Ante la alerta de desaparición de María Belén B., informamos que: Policía Nacional activó el protocolo de búsqueda de forma articulada con Fiscalía en la investigación; se darán todas las facilidades con la finalidad de establecer responsabilidades y aclarar los hechos".

El Ministro del Interior también comentó sobre el tema y expresó que: "Policía Nacional tiene claridad de que debe actuar de manera profesional y bajo la ley, más todavía si hay sospecha de que un funcionario policial está involucrado. Como Ministro no voy a tolerar ni ser cómplice de conductas irracionales e ilegales que atenten contra las mujeres".

