Migrante cuencana pide ayuda a Cancillería para recuperar a su hijo de un año retenido en México

Imagen referencial. La migrante solo sabe que su hijo está en un albergue. Foto: Pixabay

Redacción Elcomercio.com

Matilde Rebeca Déleg León es una madre ecuatoriana que está en condición de migrante en México. Ella pide ayuda a la Cancillería de Ecuador para que las autoridades de migración mexicanas le devuelvan a su hijo de un año, quien se encuentra retenido en ese país.

Según los relatos de Matilde, que fueron recogido por El Mercurio de Cuenca, todo empezó el 2 de enero de 2023 cuando fue detenida en Tapachula de Córdova y Ordóñez, México, mientras sacaba un salvoconducto para continuar su viaje a Estados Unidos.

Ahí, Matilde señala que le quitaron al menor hasta que demuestre que es su hijo.

La migrante cuencana afirma que el 4 de enero los llevaron a Tuxtla Gutiérrez pero a diferentes sitios. Lo único que conoce de su hijo es que está en un albergue y que no le dejan verlo.

Matilde afirma que desde entonces inició una gestión personal para recuperar a su hijo y autoridades mexicanas no le han dado ninguna respuesta.

En sus relatos, la madre dice estar dispuesta a ser deportada, pero lo único que le interesa es que le devuelvan a su hijo.

“Así me deporten a mi país, yo solo quiero que me devuelvan a mi hijo. Pido a las autoridades de Ecuador que me apoyen para recuperar a mi pequeño: Daniel Salvador Chiquimbo Déleg”, sentenció.

