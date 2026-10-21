Estas medidas pueden ayudarte a mantenerte a salvo durante una tormenta eléctrica

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las lluvias que se registraron en Quito entre la noche del 20 y la tarde del 21 de octubre de 2026 incluyeron tormentas eléctricas en varios sectores de la ciudad. Estos eventos forman parte de los riesgos recurrentes de la temporada invernal y obligan a tomar medidas de prevención para evitar accidentes. Los expertos en gestión de riesgos Christian Rivera y Wilson Goyes recuerdan que una reacción oportuna puede reducir la exposición a las descargas eléctricas.

Cómo protegerse durante una tormenta eléctrica

Christian Rivera señala que la primera medida de seguridad consiste en buscar refugio en una vivienda, un edificio o un vehículo. Estos espacios ofrecen mejores condiciones de protección frente a la actividad eléctrica.

El experto además recomienda evitar el uso de sombrillas durante una tormenta debido a la presencia de componentes metálicos. Tampoco aconseja permanecer cerca de árboles, postes o estructuras metálicas, ya que estos elementos pueden conducir electricidad.

En espacios abiertos, la prioridad debe centrarse en encontrar un lugar seguro y reducir el tiempo de exposición mientras dure la tormenta.

Los lugares de mayor riesgo durante una tormenta

De acuerdo con Christian Rivera, los cuerpos de agua representan uno de los escenarios más peligrosos durante una tormenta eléctrica. Por esa razón, las personas deben alejarse de ríos, lagunas, piscinas y otras superficies con agua.

El especialista también recomienda tomar precauciones adicionales en zonas elevadas. Si una persona no puede descender hacia un lugar más seguro, debe colocarse en cuclillas y juntar los talones para disminuir el riesgo ante una posible descarga.

Aparatos eléctricos, ventanas y teléfonos

Las medidas de prevención también se aplican dentro de viviendas y edificios. Christian Rivera aconseja evitar el uso de teléfonos fijos, computadoras, estufas y cualquier aparato conectado a una toma de corriente.

La recomendación incluye mantenerse alejado de puertas y ventanas mientras exista actividad eléctrica en el sector. Además, no se aconseja tomar duchas o baños durante una tormenta debido al riesgo asociado con la conducción de electricidad.

Qué hacer si la tormenta sorprende a conductores

Christian Rivera explica que los conductores deben detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de árboles, postes eléctricos o cables de alta tensión.

Una vez estacionado el automóvil, la persona debe permanecer dentro del vehículo hasta que termine la tormenta y las condiciones vuelvan a ser seguras para continuar el trayecto.

La importancia de seguir las alertas meteorológicas

Wilson Goyes, experto en Gestión de Riesgos, destaca la necesidad de mantenerse informado a través de las alertas emitidas por el Inamhi. También aconseja prestar atención a señales como cielos oscuros, relámpagos o incrementos repentinos del viento, ya que estos indicios suelen anticipar una tormenta eléctrica.

El experto además resalta la importancia de permanecer en un sitio seguro durante al menos 30 minutos después del último trueno para reducir riesgos.

Qué hacer si una persona recibe el impacto de un rayo

Christian Rivera advierte que una descarga eléctrica puede provocar quemaduras graves, lesiones de consideración o consecuencias fatales.

Ante una emergencia de este tipo, la recomendación consiste en levantar el mentón de la persona afectada, verificar si existe pulso y respiración y solicitar ayuda de inmediato al ECU 911 para que personal especializado atienda la situación.

Medidas de protección durante una tormenta eléctrica; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo protegerse de una tormenta eléctrica en Quito? Durante una tormenta eléctrica, se recomienda buscar refugio en una vivienda, un edificio o un vehículo y alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas.

Contexto: Los expertos en gestión de riesgos Christian Rivera y Wilson Goyes aconsejan reducir la exposición a las descargas eléctricas, mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y permanecer en un lugar seguro mientras dure la tormenta. ❓ ¿Qué lugares se deben evitar durante una tormenta eléctrica? Se recomienda alejarse de ríos, lagunas, piscinas y otras superficies con agua, así como de árboles, postes y estructuras metálicas.

Contexto: Christian Rivera advierte sobre los riesgos de permanecer cerca de estos elementos durante una tormenta. En espacios abiertos, la prioridad consiste en buscar un lugar seguro y reducir el tiempo de exposición a la actividad eléctrica. ❓ ¿Por qué no se recomienda utilizar sombrillas durante una tormenta eléctrica? Christian Rivera recomienda evitar las sombrillas durante una tormenta eléctrica debido a la presencia de componentes metálicos.

Contexto: El especialista también aconseja alejarse de postes y otras estructuras metálicas, que pueden conducir electricidad. La recomendación busca reducir la exposición a posibles descargas durante las tormentas. ❓ ¿Qué hacer si una tormenta eléctrica sorprende a una persona en una zona elevada? Si no puede descender hacia un lugar más seguro, la persona debe colocarse en cuclillas y juntar los talones, según la recomendación de Christian Rivera.

Contexto: El experto aconseja tomar precauciones adicionales en zonas elevadas durante una tormenta eléctrica. La prioridad es buscar un lugar seguro y reducir la exposición a posibles descargas. ❓ ¿Qué aparatos eléctricos se deben evitar durante una tormenta dentro de casa? Christian Rivera recomienda evitar los teléfonos fijos, las computadoras, las estufas y otros aparatos conectados a una toma de corriente.

Contexto: También aconseja mantenerse alejado de puertas y ventanas y evitar las duchas o los baños mientras exista actividad eléctrica en el sector, debido al riesgo asociado con la conducción de electricidad. ❓ ¿Qué deben hacer los conductores si una tormenta eléctrica los sorprende en la vía? Deben detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de árboles, postes eléctricos y cables de alta tensión, y permanecer dentro hasta que termine la tormenta.

Contexto: Christian Rivera recomienda reanudar el trayecto únicamente cuando las condiciones vuelvan a ser seguras. La medida busca reducir la exposición de los ocupantes del vehículo a los riesgos de la actividad eléctrica.

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