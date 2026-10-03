Médicos actualizan el estado de salud de Aquiles Alvarez tras cirugía en Guayaquil

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Aquiles Alvarez evoluciona favorablemente después de la cirugía de emergencia a la que fue sometido la noche del viernes 2 de octubre de 2026 por una afección en la vesícula.

El equipo médico realizó una nueva valoración la mañana de este sábado 3 y determinó que su recuperación avanza de acuerdo con lo esperado.

A las 08:00, los especialistas efectuaron la visita médica de rigor y constataron que el estado de salud del alcalde presenta una evolución favorable.

Sin embargo, los médicos mantendrán el monitoreo permanente de Aquiles Alvarez durante el período posoperatorio hasta alcanzar su recuperación total.

Su esposa, Fiorella Ycaza, lo acompaña desde el viernes y permanecerá junto a él durante su estadía en el centro de salud.

Aquiles Alvarez salió de cirugía sin novedades

La intervención quirúrgica concluyó la noche del viernes. A las 22:50 se informó que Aquiles Alvarez había salido de la cirugía sin novedades y se encontraba en el área de posoperatorio. La previsión médica era que despertara aproximadamente una hora después para posteriormente ser trasladado a una habitación.

ACTUALIZACIÓN (10:06 sábado 03 octubre)



La mañana de hoy a las 08:00 el equipo médico ha realizado la visita de rigor al señor Alcalde Aquiles Álvarez y han constatado que evoluciona favorablemente según lo esperado, sin embargo seguirán monitoreando su evolución hasta la… — Dr. Julio César Cueva (@DrJulioCueva) October 3, 2026

Alvarez había sido sometido a una operación de emergencia por una inflamación de la vesícula, luego de que los exámenes médicos realizados en la Clínica Alcívar, en el sur de Guayaquil, determinaran la necesidad de una intervención inmediata.

La cirugía comenzó pasadas las 21:30 y estaba prevista inicialmente mediante un procedimiento laparoscópico.

Antes de la intervención, la defensa de Alvarez había señalado que el procedimiento podía extenderse entre una hora y una hora y media. También se había previsto que permaneciera al menos 48 horas bajo observación médica para evaluar su evolución.

Traslado a una clínica de Guayaquil

Aquiles Alvarez fue trasladado desde la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena, hasta la casa de salud en Guayaquil. El desplazamiento se realizó por vía terrestre en una ambulancia que llegó a la clínica aproximadamente a las 19:15 del viernes.

Inicialmente se contempló la posibilidad de efectuar el traslado en helicóptero, pero las condiciones meteorológicas y la valoración del paciente descartaron esa alternativa. En los exteriores de la clínica se activó el Código Plata, protocolo destinado a reforzar la seguridad en establecimientos de salud, con presencia policial y militar.

Afección en la vesícula ya tenía antecedentes

La atención médica se produjo después de que los especialistas identificaran un cuadro de vesícula inflamada que requería una operación urgente. Según información conocida previamente, en julio de 2026 los médicos ya habían detectado cálculos vesiculares durante otra valoración realizada al alcalde.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que el traslado hacia la clínica fue autorizado después de una evaluación realizada por médicos del Ministerio de Salud Pública en el policlínico penitenciario.

Aquiles Alvarez permanece privado de libertad mientras enfrenta varios procesos judiciales. Tiene sentencias condenatorias de primera instancia en los casos Triple A y Grillete, además de una investigación abierta dentro del caso Goleada.

Te recomendamos: