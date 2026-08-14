Masiva caravana de motos causa caos en la avenida 9 de Octubre de Guayaquil

El descanso de los moradores que viven en los edificios ubicado a lo largo de la avenida 9 de octubre, en Guayaquil, fue interrumpido por una masiva caravana o ‘rodadas’ de motos y vehículos que se movilizaron a media noche del viernes 14 de agosto de 2026.

Lea también: Bomberos de Guayaquil viajan a Colombia para apoyar en labores de rescate



Caravana de motos generó molestias

La caravana de motos y vehículos recorrió toda la avenida 9 de octubre, y avanzó hasta la avenida Malecón Simón Bolívar. No se conoce con precisión la cantidad de motos que se tomaron esta avenida importante de la ciudad, pero en videos que circularon en redes se puede predecir que fueron alrededor de 100 automotores que mientras avanzaban reproducían música a todo volumen.

La presencia de esta caravana generó ruido, temor y molestia para los residentes, quienes aseguran a medios locales, que este escenario se repite cada jueves.

Lea también: Atacan a tiros una concesionaria y luego incendian varios vehículos en Guayaquil

Exigen mayor control

Los residentes de la zona exigen a las autoridades mayor control para evitar este tipo de concentraciones durante la madrugada. De hecho, esto se puede presenciar en varios puntos de la ciudad, como la avenida Francisco de Orellana, la avenida León Febres Cordero y la avenida Samborondón.

En ocasiones anteriores estas caravanas han estado acompañadas de mujeres en bikini, con el pecho al descubierto disparos al aire. Los motorizados incumplen con las normas de circulación, obstaculizan el tránsito, intimida a los ciudadanos.

Te recomendamos