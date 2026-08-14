Atacan a tiros una concesionaria y luego incendian varios vehículos en Guayaquil

Una concesionaria de vehículos ubicada en Kennedy Norte, en Guayaquil, fue incendiada durante la madrugada de este viernes 14 de agosto de 2026. Según las investigaciones preliminares, el hecho habría sido perpetrado por sujetos armados, lo que respondería a un presunto ataque extorsivo.

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Detalles del incendio

El violento hecho se registró durante horas de la madrugada, específicamente en las esquinas de las calles Miguel H. Alcivar y Miguel Neira, en la Kennedy Norte.

Según información recabada por la Policía se trataría de un presunto atentado que habría sido provocado por extorsionadores quienes al llegar al local, habrían disparado contra el establecimiento y luego prendieron fuego al menos tres vehículos que se encontraban en el lugar. Se conoce que los propietarios de la concecionaria habrían recibido amenazas previamente.

Este hecho conmocionó a los moradores del lugar, quienes rápidamente dieron alerta de los sucedido a las autoridades. Ellos aseguraron a los medios locales que antes de que iniciara el fuego escucharon varios disparos.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes lograron mitigar el fuego antes que se extienda hacia la estructura del establecimiento y los inmuebles ubicados cerca.

Al lugar también llegó personal de la Policía Nacional para recabar indicios balísticos y coordinar la intervención de unidades especializadas que emprenderán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del presunto ataque.

Esto se sabe del presunto atentado

Para esta mañana varios de los carros ya habían sido retirados de la concesionaria. Solo un auto se encontraba en el interior del lugar. En un reportaje publicado por TC Televisón se puede evidenciar los impactos de bala que quedaron en la fachada del local.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, ni tampoco víctimas mortales. Las cámaras del local serán utilizadas para las investigaciones policiales. (I)

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