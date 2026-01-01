La masacre ocurrida durante los festejos de fin de año deja ya siete personas fallecidas y 10 heridas por impactos de bala. Este ataque sacudió al barrio Nueva Esperanza, al sur de la parroquia Eloy Alfaro.

Masacre en Manta deja siete muertos, pero médicos salvan al bebé que gestaba una de las víctimas

El hecho se produjo la noche del miércoles 31 de diciembre de 2025, cuando una familia y varios vecinos compartían los últimos minutos del año en los exteriores de una vivienda. Alrededor de 20 personas se encontraban reunidas cuando sujetos armados irrumpieron y dispararon de forma indiscriminada.

La ráfaga de tiros provocó escenas de pánico. Siete personas murieron en el sitio o mientras recibían atención médica, mientras que otras 10 resultaron heridas. Entre las víctimas mortales se confirmó la presencia de tres menores de edad y una mujer embarazada.

Víctimas incluyen menores y una mujer embarazada

Los servicios de emergencia arribaron minutos después del ataque. Paramédicos trasladaron a los heridos en ambulancias hacia un centro de salud y al hospital de Manta. o.

En redes sociales circularon videos que muestran a las víctimas tendidas en el suelo y a familiares clamando ayuda, imágenes que reflejaron la magnitud del drama vivido en el sector.

Policía investiga el ataque armado en Nueva Esperanza

La Policía Nacional acordonó el área y levantó los primeros indicios balísticos. Hasta el cierre de esta nota no se han confirmado las motivaciones del ataque ni la identidad de los responsables.

Carlos Rivadeneira, jefe subrogante del distrito Manta, indicó que el hecho ocurrió en una zona considerada conflictiva del cantón. Explicó que se trató de un ataque armado durante una fiesta privada y confirmó el saldo de siete fallecidos y 10 heridos. Además, señaló que se activó el denominado ‘Código plata’ en las casas de salud para reforzar la seguridad y evitar nuevos atentados.

Bebé sobrevive tras masacre en Manta

En medio del dolor, una noticia ofreció un pequeño alivio. El bebé que gestaba Yulexi Elizabeth Alonso Mera, de 25 años, sobrevivió gracias a la rápida intervención del personal médico, pese a que la joven falleció como consecuencia del ataque.