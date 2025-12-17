Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra tres personas, entre ellas un adolescente de 16 años, por los supuestos delitos de asesinato en grado de tentativa y tráfico ilícito de armas de fuego.

El caso se registró en Durán, cantón de la provincia del Guayas, tras un ataque armado que dejó dos personas heridas de gravedad.

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Balacera en Durán termina con tres procesados por tentativa de asesinato

Los sospechosos fueron aprehendidos durante un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad de las Fuerzas Armadas, luego de una alerta emitida por el ECU 911.

En la intervención se ubicó un vehículo con tres ocupantes, cuyas características coincidían con un reporte previo de un hecho violento ocurrido en la zona.

Balacera deja heridos

Según la información oficial, el hecho ocurrió la noche del lunes 15 de diciembre de 2025, en las inmediaciones del coliseo Fabrizio Bucco Bozzolo.

En ese punto, un grupo de ciudadanos fue atacado con armas de fuego. Como resultado del tiroteo, dos personas resultaron heridas por impactos de bala y fueron trasladadas a casas de salud.

Las investigaciones preliminares vinculan a los aprehendidos con este ataque. Las autoridades señalaron que los indicios levantados en el sitio y durante el operativo posterior permitieron establecer una presunta relación directa entre los sospechosos y el hecho violento.

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Armas incautadas y vehículo con irregularidades

Durante el operativo, los uniformados incautaron tres armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, así como seis cartuchos sin percutir.

Además, el vehículo en el que se movilizaban los implicados presentaba inconsistencias en los números de chasis y motor. Eso reforzó las sospechas sobre su posible uso en actividades ilícitas.

Estos elementos fueron ingresados a la cadena de custodia y forman parte del expediente presentado por la Fiscalía como sustento del proceso penal.

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Prisión preventiva para dos adultos y medidas para el adolescente

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso expuso el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes y las evidencias recogidas.

El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Richard Andy M. O. y Abraham Isaías F. A. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.

En una diligencia separada, una jueza de adolescentes infractores dispuso medidas cautelares de carácter personal para el menor de 16 años, entre ellas la permanencia en su domicilio, presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición de salida del país. El adolescente enfrenta cargos por tentativa de asesinato.

Tentativa de asesinato y penas previstas en el COIP

El caso se procesa con base en los artículos 140 y 39 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifican el delito de asesinato en grado de tentativa, así como en el artículo 362, relacionado con el tráfico ilícito de armas de fuego. Las penas contempladas por la normativa vigente oscilan entre ocho y 16 años de prisión por tentativa de asesinato, y entre dieciséis y diecinueve años por tráfico de armas.