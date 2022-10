Madre de María Belén Bernal rechaza nueva versión de cadete

La madre de María Belén Bernal se mostró indignada ante la nueva versión de la cadete. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Elizabeth Bernal, madre de María Belén Bernal, rechazó este viernes 28 de octubre la nueva versión de la cadete Josselyn S. en la que asegura que no escuchó gritos de auxilio de Bernal, la madrugada del 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía.

"Es un atropello a la inteligencia... y que haya abogados que se presten para estas estupideces. Ella dijo que quería colaborar, pues no colaboró. Ahora se declaró la bella durmiente. Durmió después de que Germán C. le puso en la habitación contigua. Eso es falso. (...) Ella no puede salir porque ella sabe todo", reclamó indignada la madre de Bernal.

Joselyn S. rindió en Fiscalía una versión inicial el 13 de septiembre. En esa ocasión ella dijo que el 11 de septiembre, ella se encontraba cerca de la habitación del teniente Germán C. Según su declaración, la cadete habría escuchado una discusión entre una mujer y Germán C. Dijo que también escuchó ruidos, golpes y que la mujer decía “auxilio me matan”.

Por lo tanto, Joselyn S. se retractó de la versión que rindió inicialmente en Fiscalía.

Rosa Pilco, madre de la cadete, aseguró que no es cierto lo que su hija detalló en su primera versión en Fiscalía. La madre señaló que la cadete entregó información bajo presión de sus superiores.

El nuevo abogado de la cadete, Jon Paul Egred, también sostuvo que su cliente dio esa primera versión bajo la presión de dos oficiales de la Policía quienes le dijeron que ella debía atribuirse haber visto y escuchado el crimen.

"A ella no le consta haber visto y escuchado nada relativo al presunto femicidio", dijo Egred.

El jurista agregó que por un principio de reserva no se pueden revelar los nombres de los oficiales que supuestamente presionaron a la cadete en su primera versión.

