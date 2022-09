Madre de María Belén Bernal: 'Presidente yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad'

Elizabeth Otavalo tiene 54 años de edad, y sostiene con su mano una foto de María Belén. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Redacción Elcomercio.com

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, criticó el cierre simbólico de uno de los edificios de la Escuela Superior de Policía, lugar donde se presume su hija fue víctima de femicidio el 11 de septiembre del 2022.

En una entrevista con el programa 'En Contacto' del medio televisivo Ecuavisa, la mujer expresó: "¿Quién me garantiza que me dicen la verdad? Señor Presidente, yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad. ¿Qué le pasó a mi hija el 11 de septiembre, en la madrugada del 11 de septiembre? ¿Quiénes son los involucrados?, él (en alusión a Germán C, sospechoso del crimen) no pudo haberlo hecho solo”, expresó.

Este lunes el presidente Guillermo Lasso junto al nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, recorrieron las instalaciones de la Escuela de Policía. El Primer Mandatario cerró de manera simbólica el edificio de descanso para oficiales, lugar donde testigos afirman haber escuchado pedidos de ayuda de María Belén, quien luego fue hallada sin vida y enterrada en el cerro Casitagua, en la parte trasera de esa institución.

El Primer Mandatario añadió que luego de que se recaven todos los indicios del crimen el edificio será derrocado.

La madre recordó durante el programa que el último fin de semana visitó junto a su nieto la tumba de María Belén Bernal. "Y vienen con este acto simbólico... yo soy la mamá, simbólicamente no, yo soy la mamá. Y ahora vienen con este acto simbólico. Estoy completamente indignada de ver cada paso que se da en este país...", criticó la mujer quien se mostró claramente fastidiada.

Asimismo en otro clip de Ecuavisa, la madre envió un mensaje al principal sospechoso del femicidio de su hija, el teniente Germán C., actual prófugo de la justicia: "Germán, por Dios, ¿qué pasó con mi hija? ¿quién te ayudó? ¿por qué le hiciste tanto daño si lo único que hizo ella es amarte? Dame respuestas y donde quiera que estés te suplico, con las manos, ¿qué pasó? ¡Justicia para mi hija!".