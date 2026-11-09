Luisa González seguirá en prisión preventiva tras el rechazo de su habeas corpus en el caso Laberinto

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

La defensa de Luisa González anunció que apelará la decisión del tribunal de Chimborazo que rechazó, este lunes 9 de noviembre de 2026, el pedido de habeas corpus a favor de la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC). Con esa resolución, González seguirá en prisión preventiva por el caso Laberinto.

El abogado Diego Guarderas comunicó la decisión de apelar al cierre de la audiencia, que duró cerca de 20 minutos. González intervino por Zoom desde la cárcel de Riobamba. Tras escuchar el fallo, dijo: «A no soltar la bandera y seguir con la lucha que aquí nadie se da por vencido».

¿Qué cuestionó la defensa de Luisa González en el caso Laberinto?

La defensa buscaba que González pudiera afrontar el proceso en libertad. Durante la audiencia, sostuvo que la orden de privación de libertad carecía de motivación suficiente y calificó la detención de ilegal, arbitraria e ilegítima. También cuestionó la competencia de los jueces que ordenaron la medida.

En la audiencia participaron Gabriela Rivadeneira, Rodrigo Vallejo y Natasha Rojas como legitimados activos, es decir, como parte de quienes impulsaron la acción a favor de González.

Las razones por las que el Tribunal negó el pedido

El juez ponente, Fabián Toscano, señaló que la defensa no justificó su cuestionamiento a la competencia de los jueces. Por ello, el tribunal consideró que una autoridad competente dictó la orden de privación de libertad.

Toscano también se refirió a las circunstancias de la aprehensión. Según el parte policial que citó en la audiencia, la aprehensión ocurrió en Manabí durante la madrugada del 20 de octubre. El juez indicó que González permaneció en la Unidad Judicial de Flagrancia, ubicada en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

Con esos elementos, el tribunal concluyó que la privación de libertad no era ilegal, arbitraria ni ilegítima y rechazó la acción.

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