Lo que te cuesta la reforma a la ley de tránsito en Ecuador

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Si tienes auto a gasolina, desde el 30 de septiembre no puedes matricularlo sin pagar antes el 1% del valor de tu matrícula. Con una matrícula de 200 dólares son 2 dólares. Si repartes comida en moto, ahora debes exhibir el número de placa en el casco, el chaleco reflectivo o la mochila, y no hacerlo cuesta 144,60 dólares. Y si llevas niños en el auto, la silla de retención infantil homologada ya es obligatoria.

La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se publicó en el Registro Oficial 380 ese mismo día. Rige desde entonces, sin período de transición.

📌 ¿Por qué la reforma a la ley de tránsito te toca el bolsillo?

La reforma entró en vigencia sin tabla de precios. Varios de sus artículos ya se aplican, pero los valores que definen cuánto vas a pagar dependen de reglamentos que todavía no existen. Mientras eso se resuelve, las obligaciones nuevas corren y hay costos que van a la cuenta del ciudadano.

Ese traslado de costos no se queda en quien tiene vehículo. También alcanza a quien se mueve en bus, porque las obligaciones nuevas de las operadoras se calculan dentro de la tarifa que paga el pasajero. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) entregó a EL COMERCIO cifras que anticipan esa presión. Los pedidos que las operadoras presentan al Ministerio para que les fije, actualice o revise la tarifa sumaron de 12 en 2024 y 7 en 2025. Y subieron a 72 entre enero y septiembre de 2026, a escala nacional. Es decir, seis veces más que hace dos años, y antes de que la reforma sumara obligaciones.

El MIT confirmó que dos de esas obligaciones entrarán como componentes de costo en la metodología nacional de tarifas. La primera es la póliza de responsabilidad civil y de accidentes personales para pasajeros. La segunda, el sistema de posicionamiento satelital (GPS) con el que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el ECU 911 deben poder monitorear las unidades. Las dos pueden terminar reflejadas en lo que pagas al subir al bus. La bitácora de mantenimiento, en cambio, no contará como rubro adicional: es el registro firmado por un profesional automotriz donde consta cada mantenimiento hecho a la unidad.

💰 Los costos de los requisitos de la reforma a la ley de tránsito

La silla de retención infantil es el rubro más alto para las familias con niños. En tiendas especializadas hay modelos, entre 35 y 230 dólares. En cadenas de membresía los precios van de 280 a 520 para afiliados y de 311 a 578 sin afiliación.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador confirmó que estos artículos entran por la subpartida 9401.80.00.00 y pagan 30% de arancel, más Fodinfa e IVA. La reforma exige que la silla esté homologada, pero deja las condiciones de uso y las especificaciones técnicas a un reglamento que aún no se expide. EL COMERCIO detalló antes cómo la reforma precisa el uso de las sillas infantiles en autos de Ecuador.

En moto, el casco homologado parte de los 30 dólares y puede superar los 100, según estudios de la Fundación Movidana. Por debajo de ese precio circulan cascos populares sin certificación. El chaleco reflectivo básico cuesta entre 3 y 5 dólares en almacenes y mercados locales, el acolchado entre 15 y 30, y estampar el número de placa en la espalda suma entre 3 y 6.

La licencia es el otro gasto. El curso para la licencia de moto va de 100 a 125,50 dólares en escuelas de Quito, mientras el de auto está entre 139,99 y 180. A eso se suman 68 dólares por una licencia no profesional o 110 por una profesional, más la comisión bancaria.

El examen psicosensométrico cuesta entre 15 y 25, según el centro. Esos precios pueden moverse, porque la reforma ordena a la ANT evaluar y categorizar a todas las escuelas de conducción del país, profesionales y no profesionales, y esa evaluación incluye revisar sus tarifarios. Mientras el proceso no termine, queda suspendida la autorización de escuelas nuevas.

🛵 ¿Qué pone de su bolsillo un repartidor en moto?

Jhony Caluguillín reparte en moto por horas, después de su jornada de ocho horas en una empresa privada. Dice que el cambio ya se siente en la calle. “Antes sí se podía manejar moto con la licencia tipo B, ahora ya tiene que ser con tipo A, porque si no les van a molestar”, cuenta. La ANT no respondió a EL COMERCIO si los repartidos requieren la licencia tipo A o A1, hasta el cierre de esta publicación.

El equipo sale de su bolsillo. “Ya hay motorizados que están poniendo las placas en el chaleco y en el casco, pero eso no dan las plataformas. En mi caso solo me entregan la maleta. El impermeable y el casco es de nuestros bolsillos”, afirma. Según los precios que Caluguillín maneja, un casco homologado bueno cuesta entre 60 y 80 dólares, aunque sabe hay de hasta 300. Un chaleco con impermeable sencillo va de 10 a 60, según la calidad, y mandar a estampar el número de placa es un gasto aparte.

La multa por no exhibir la placa es de 144,60 dólares y este monto lo mide en jornadas de trabajo. “Puede ser de una semana para mí; ya para los demás se les puede hacer solo en un día”, dice. Él reparte por horas; quienes viven de la moto a tiempo completo pierden en una sola jornada lo que cuesta dicha multa.

⚠️ Otras multas que trae la reforma a la ley de tránsito y cuál aún no se puede cobrar

La reforma agregó tres contravenciones al artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal, todas para quien reparte bienes o servicios a domicilio en moto. Cada una cuesta 144,60 dólares, el 30% de un salario básico unificado. La primera castiga no exhibir el número de placa en el casco, el chaleco o la mochila. La segunda, usar una mochila o contenedor que tape la placa, las luces o los reflectivos. La tercera, no estar inscrito en el registro nacional de repartidores.

Esa tercera multa todavía no se puede cobrar. El propio numeral aclara que aplica cuando la inscripción ya sea exigible conforme a la ley, y el registro lo crea esta misma reforma. La ANT tiene hasta el 30 de septiembre de 2029 para implementarlo de forma progresiva.

Los usuarios de patinetas y otros vehículos de micromovilidad también tienen una contravención nueva, de 24,10 dólares. No pueden circular por la red vial estatal, vías perimetrales ni autopistas. En los tres casos, el descuento del 50% por pronto pago solo se mantiene si no impugnas la multa.

✅ ¿En qué te ahorras con la reforma a la ley de tránsito?

La reforma también frena cobros. El cambio más concreto está en el artículo 179 de la ley: ninguna autoridad puede imponerte la multa ni iniciar un proceso coactivo o medidas cautelares sin verificar antes que fuiste notificado legalmente con la citación y que tuviste la posibilidad de impugnarla.

El artículo 206 reformado deja claro que la revisión técnica hecha en cualquier centro autorizado por la ANT vale en todo el país. Además, se prohíbe de forma expresa que los municipios impongan multas o cobren valores retroactivos por ese concepto. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) precisó a EL COMERCIO que esa validez nacional rige desde 2021 y que, si revisaste en otro cantón, no pagas multa: basta subir el comprobante en su formulario en línea, que está en la web de la entidad.

Hay dos alivios más. Las multas que se generen porque el comprador no hizo el traspaso de dominio dentro del mes se trasladan de forma automática del vendedor al comprador. Y quien financia su vehículo con un crédito conserva sus exoneraciones y títulos habilitantes, aunque el auto tenga prenda o esté en fideicomiso.

🕒 ¿Qué valores de la reforma de tránsito siguen sin estar fijados?

Los vehículos eléctricos son los que más cambian de situación. Hoy un eléctrico particular nuevo paga 10 dólares de matrícula y cero por el Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), según el anuncio del Servicio de Rentas Internas, de noviembre de 2025.

El artículo 214.2 reformado ordena que todos los vehículos a motor o eléctricos paguen la tasa cada año, sin excepciones. El SPPAT tiene hasta el 29 de marzo de 2027 para fijar cuánto pagarán. EL COMERCIO solicitó información sobre esto al SRI y al SPPAT, pero no respondieron los pedidos.

Tampoco hay precio para las placas. La ley exige dos, con la posterior iluminada y colores de alta retrorreflectividad, y deja la emisión y estandarización como competencia exclusiva de la ANT: los municipios ya no pueden entregarlas. Falta saber si habrá que reponer las placas actuales y a qué costo.

En peajes, cada estación del país deberá habilitar al menos un carril exclusivo de telepeaje hasta el 30 de septiembre de 2027, dentro de un sistema nacional unificado de recaudación. El valor del pasaje es un rubro sin fecha: la ley encarga la metodología al MIT, pero no le fija plazo para emitirla.

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